Crna Gora nije dobila finansijsku podršku EK jer je Vlada dostavila nepodobne i preuranjene projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora nije dobila finansijsku podršku Evropske Komisije (EK) u okviru posljednjeg finansijskog paketa za Zapadni Balkan (ZB) od 2,1 milijarde, jer je Vlada dostavila nepodobne i preuranjene projekte, saopšteno je Vijestima iz EK.

EK je 30. juna pokrenula novi finansijski paket za podršku 14 vodećih investicionih projekata za ZB, a na listi podržanih nema crnogorskih.

Kako je ranije saopšteno iz EK, novi paket obuhvata projekte iz oblasti saobraćaja, energetike, životne sredine, ljudskog kapitala i podrške privatnom sektoru u vrijednosti od 2,1 milijarde EUR.

To je peti investicioni paket u okviru Ekonomskog i investicionog plana EU za ZB, vrijednog 39 milijardi EUR investicija i evropskih grantova, a on se sprovodi preko platforme Investicioni okvir za ZB (WBIF).

Na pitanje Vijesti zašto Crna Gora nije obuhvaćena novim paketom i da li je dostavila projekte za to, portparolka EK Ana Pisonero Hernandez odgovorila je da su dostavljeni predlozi ocijenjeni preuranjenim ili nepodobnim.

“Crna Gora je dostavila investicione projekte u oblastima energetike, životne sredine i saobraćaja koje je Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) ocijenio kao preuranjene za finansiranje ili nepodobne za finansiranje”, rekla je Pisonero Hernandez.

U EK, kako je objasnila, vjeruju da će Crna Gora nastaviti sa pripremom i da će ti investicioni predlozi sazreti za potencijalno ponovno podnošenje u narednim pozivima.

“U tom kontekstu Crna Gora ima koristi od tri projekta tehničke pomoći (3,5 miliona EUR) u okviru ovog poziva za pripremu investicija u sektoru saobraćaja i energetike”, rekla je Pisonero Hernandez.

