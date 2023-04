Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima stabilnu strukturu i obezbijeđenu institucionalnu memoriju u kapacitetima, koje će u narednoj finansijskoj perspektivi predstavljati osnovu za realizaciju obaveza u dijelu sprovođenja programa EU podrške, ocijenjeno je tokom sprovođenja verifikacione misije.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da se verifikaciona misija sporovodi u cilju povjeravanja izvršenja budžetskih zadataka u okviru finansijske perspektive IPA III za Godišnji akcioni program IPA 2021 i program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo, za period od 2021. do 2027. godine.

Nakon uspješno sprovedene verifikacione misije, koja je trajala od ponedjeljka do danas, sekretarka Ministarstva finansija i nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova (NAO), Ana Raičević, održala je završni sastanak sa predstavnicima Generalnog direktorata Evropske komisije za susjedsku politiku (DG NEAR) Phillipe Hollinsky-om, vođom tima Jedinice za reviziju DG NEAR-a, Sandrom Ciganovićem, revizorom DG NEAR-a, zamjenicom šefa kooperacija u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Liselotte Isaksson kao i sa članovima misije Bojanom Milićević Manuntom i Joeri Goossens-om.

Raičević se zahvalila na produktivnom radu revizorima Evropske komisije i Delegaciji EU u Crnoj Gori, kao i predstavnicima ostalih institucija koje čine IPA strukturu za indirektno upravljanje finansijskom podrškom EU u okviru perspektive IPA III za period 2021 – 2027, uz ocjenu da je kompletan crnogorski IPA tim bio kooperativan i transparentan u informisanju o svim stavkama koje su bile predmet interesovanja revizorske misije.

Hollinsky, kao vođa tima Jedinice za reviziju DG NEAR-a, kazao je da je prepoznat značajan napredak u organizacionoj strukturi, sa posebnim akcentom na jačanje kadrovskih kapaciteta na IPA poslovima, što je, kako je zajednički ocijenjeno, ključni preduslov razvoja i ukupnog napretka u sistemu javne uprave.

Raičević je istakla zadovoljstvo činjenicom da je prepoznat posvećen angažman, prije svega Ministarstva finansija ali i drugih institucija koje učestvuju u IPA procesima u oblasti unapređenja ljudskih resursa, što, kako je navela, predstavlja jedan od primarnih preduslova napretka, dodavši da su upravo ljudi najvredniji resurs i ključni faktor razvoja kako državnih institucija, tako i privatnih kompanija.

Sastanku su prisustvovali i glavna revizorka u Revizorskom tijelu Crne Gore, Ksenija Barjaktarović, generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći i Direktorata za upravljačku strukturu Ministarstva finansija, Jelena Davidović i Anja Amidžić, kao i predstavnici Kancelarije nacionalnog koordinatora za instrument pretpristupne podrške (NIPAK).

