Članak o Crnoj Gori na najvećoj evropskoj platformi posvećenoj vinima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Članak o raznovrsnoj vinskoj ponudi naše zemlje na Wein.plus, najvećoj i najpoznatijoj evropskoj platformi za ljubitelje vina objavljen je kao rezultat studijske posjete njemačke novinarke, u organizaciji Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Članak pod nazivom Vino između Jadrana i planina potpisuje Anke Sademan, koja je boravila u destinaciji tokom oktobra prošle godine.

“Tokom svoje petodnevne posjete, novinarka je obišla Bokokotorski zaliv, nakon čega je posjetila Budvu, Cetinje i Podgoricu, gdje je imala priliku da obiđe vinski podrum Šipčanik, male porodične vinarije i degustira razne vrste crnogorskog vina”, navodi se u saopštenju.

Ne skrivajući oduševljenje raznolikom i netaknutom prirodom, gostoprimstvom stanovništva i širokom lepezom autentičnog proizvodnog procesa pravljenja vina, Sademan je rekla da mnoge, porodične butik vinarije nude nezaboravne obilaske i degustaciju odličnih vina.

“Njihova vina se proizvode u ograničenim količinama i mogu se degustirati samo na licu mjesta ili u obližnjim lokalnim restoranima”, kazala je Sademan.

Njemačka novinarka posebno je opčinjena raznolikošću geografskih predjela na relativno maloj teritoriji.

“Topografija Crne Gore nudi obilje raznolikosti, planine visoke do 2.534 metra, duboke klisure, prostrane šume, najveće jezero na Balkanu i 293 kilometra dugu obalu Jadrana, i čak 240 sunčanih dana godišnje – što je poželjno za vino. Najbolje vrijeme za degustaciju vina je od maja do oktobra”, navela je Sademan u daljem tekstu.

Poseban akcenat u svom pisanju stavila je na predstavljanje autohtonih sorti – Vranac, Kratošija i Krstač, pišući o njima sa takvom pažjom da se čitaocu, ljubitelju vina, nedvosmisleno javlja želja da posjeti Crnu Goru.

Obilaskom tri vinska podruma u Lješkopolju, Ćemovskom Polju i Šipčaniku istakla je da se može naći do 33 miliona litara vina iz 11,5 miliona čokota, čime ne krije impresiju veličinom najvećeg evropskog vinograda iz jedne cjeline.

“U podrumu Šipčanik, koji se nalazi u nekadašnjem bunkeru vojnih aviona, vinski turisti mogu da biraju između 50 vina tokom dvočasovnih degustacionih tura. Uz njih idu crnogorski planinski sir i pršuta”, napisala je Sademan.

Sademan je predstavila čitaocima svoj doživljaj degustacije crnogorskih vina u primorskom i centralnom dijelu zemlje, te navela da svako mjesto nudi jedinstven doživljaj i ukus.

“Skadarsko jezero je najveće jezero na Balkanu i nalazi se na granici Crne Gore i Albanije. U vinima se posebno uživa na organizovanim izletima brodom sa sveže ulovljenom ili dimljenom ribom”, navela je Sademan.

Petodnevna posjeta Crnoj Gori nadmašila je očekivanja novinarke što se može zaključiti iz cjelokupnog teksta.

“U dijelu između mora i planina, koji se proteže do bajkovitog Bokokotorskog zaliva, u baroknoj arhitekturi prisutna je venecijansko-italijanska istorija. Prekrasni pogledi na more tokom degustacija uljuljkuju ljubitelje vina na sedmo nebo”, zaključila je na kraju teksta Sademan i pozvala sve hedoniste da pronađu pravu mjeru za uživanje baš u Crnoj Gori.

Tekstovi o vinu na platformi Wien.plus, prevodi se na pet jezika, privlače više od 230 hiljada članova – od zaljubljenika u vino do profesionalaca (restoratera, somelijera, trgovaca, stručnjaka za vino). Članak o crnogorskim vinima će biti plasiran i putem biltena njegovim pretplatnicima. Novinarka piše i za magazin Forum sa 850 hiljada čitalaca, koji će takođe objaviti članak o Crnoj Gori.

Imajući u vidu čitanost navedenih medija, ove aktivnosti predstavljaju značajnu promociju naše zemlje, posebno u kontekstu vinskog turizma.

Pored NTO, posjetu su podržale lokalne turističke organizacije Herceg Novog i Kotora, hotel Casa del Mare, Plantaže, vinarija Lipovac, restorani Besac i Kod Pera na Bukovici.

https://magazine.wein.plus/wine-between-the-adriatic-and-the-black-mountains-wine-flight-montenegro

