Cilj da se što skorije uspostavi savjetovalište za crnogorske potrošače

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) bavi se aktivnostima koje imaju za cilj da postaknu što skorije uspostavljanje savjetovališta u kojem će crnogorski potrošači svakodnevno moći da se informišu o svojim pravima.

“Cilj aktivnosti CEZAP-a, uoči Svjetskog dana zaštite potrošača je da uz podršku lokalne uprave, a prvenstveno građana, podstakne što skorije uspostavljanje savjetovališta u kojem će crnogorski potrošači svakodnevno moći da se informišu o svojim pravima, rješavaju konkretne sporove s trgovcima, zaštite se od zloupotreba monopolskih i ostalih kompanija na tržištu i da se izborimo za status kakav potrošači imaju u regionu, Evropi i svijetu, gdje se besplatna savjetovališta u oblasti potrošačke zaštite, smatraju elementarnom obavezom države”, navodi se u saopštenju.

S tim u vezi, Karavan CEZAP-a će biti organizovan u okviru projekta Podržani=Osnaženi, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo a finansira Evropska unija (EU), sa ciljem da se građani Crne Gore informišu o svojim pravima, a prvenstveno o pravu na besplatnu pravnu pomoć, kako bi se dao zamah i podrška uspostavljanju savjetovališta u Podgorici.

“Samim tim će se naši potrošači zaštititi od svake vrste zloupotrebe i nepravde s kojima se konstantno suočavaju”, dodaje se u saopštenju.

CEZAP je svim građanima Crne Gore čestitao Svjetski dan potrošača, koji se obilježava sjutra.

Iz CEZAP-a su pozvali građane da posjete sjutra njihov informativni Karavan, da pošalju zajednički apel, a uz podrazumijevanu podršku države i lokalne uprave, da se zakonom garantovana besplatna pravna pomoć implementira u svakodnevnoj praksi.

“Svjetski dan potrošača civilne organizacije u svijetu obilježavaju različitim aktivnostima i događajima, a koji imaju za cilj da edukuju potrošače o njihovim pravima i načinu postizanja maksimalne zaštite na tržištu. Prioritet predstavlja podizanje svijesti o važnosti uloge civilnih, lokalnih i državnih vlasti, te samih građana o potrošačkim pravima, i neophodnosti saradnje države i nevladinog sektora u tom procesu”, navodi se u saopštenju.

Svjetska organizacija potrošača se ove godine fokusira na potencijalne opasnosti na tržištu koje sa sobom nosi razvoj AI tehnologija (vještačke inteligencije) s akcentom na bezbjednost potrošača, kao i rizike u vezi sa dezinformacijama, narušavanje privatnosti i diskriminatorske prakse u pomenutoj oblasti.

