Cilj Crne Gore da obezbijedi sigurnost snabdijevanja potrošača energijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cilj Crne Gore je da proizvodi dovoljne količine energije i da obezbijedi sigurnost snabdijevanja potrošača energijom, uz opredjeljenje za sprovođenje niskokarbonske i zelene energetske tranzicije, saopštio je ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović.

“Naravno, ovo je veoma ambiciozan cilj, ne samo za Crnu Goru, već i za mnogo jaču ekonomiju u Evropi i svijetu” istakao je Ibrahimović u okviru panela Sigurnosti snadbijevanja energijom na biznis forumu Partnerstva za transatlantsku saradnju u oblasti energetike i klime koji se održava u Zagrebu.

Biznis forum je organizovalo Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Američko-srednjoevropksog poslovnog udruženja i atlanskog vijeća.

Ibrahimović je razgovarao, na zasebnom bilateralnim sastanku, sa sekretarkom za energetiku SAD-a, Jenifer Granholm, i tom prilikom sagovornici su razmijenili stavove o interesovanju kompanija iz SAD-a i potencijalnim razvojnim projektima u Crnoj Gori, kao i o naporima resornog Ministarstva da kreira povoljan poslovni ambijent za strani kapital i veći priliv stranih investicija u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE).

Susret je, kako je saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija, takođe bio prilika da se razgovara o aktivnostima države na stvaranju osnova za izgradnju LNG terminala u Crnoj Gori, što će dodatno ojačati energetsku održivost i stabilnost čitavog sistema.

“Crna Gora je opredijeljena da prati evropski i svjetski trend koji čistu energiju prepoznaje kao proizvod od posebnog značaja, a životnu sredinu kao jedan od najvažnijih resursa. Prepoznajući obaveze koje naša država ima kao potpisnica Pariskog sporazuma i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, naše je strateško opredjeljenje da razvoj energetskog sektora baziramo na principima dekarbonizacije i zelene energetske tranzicije” naglasio je Ibrahimović.

On je dodao da prilikom razmatranja mogućnosti sprovođenja niskokarbonske energetske tranzicije, treba imati u vidu da Crna Gora ima značajne potencijale OIE – hidropotencijal, potencijal sunčevog zračenja, potencijal vjetra, kao i potencijal biomase.

“U kontekstu povezivanja sa susjednim energetskim sistemima, a imajući u vidu da će prirodni gas i dalje biti važan izvor energije, kao i potrebu diversifikacije izvora energije, stvaraju se pretpostavke za snadbijevanjem Crne Gore prirodnim gasom preko Jonsko-jadranskog gasovoda i korišćenjem sopstvenih rezervi gasa iz crnogorskog podmorja”, naglasio je Ibrahimović.

On je podsjetio prisutne da Crna Gora učestvuje u realizaciji projekta Jonsko-jadranskog gasovoda, koji realizuju Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina (BiH) i Hrvatska.

Kako je istakao, s obzirom na to da procijenjeni investicioni troškovi izgradnje Jonsko-jadranskog gasovoda u Crnoj Gori iznose oko 210 miliona EUR, finansijska podrška za realizaciju ovog projekta bila bi od velikog značaja za našu državu.

Ibrahimović je podvukao važnost Partnerstva za transatlantsku saradnju u oblasti energetike i klime kao međunarodne inicijativa od posebnog značaja u oblasti snabdijevanja energijom i energetsku sigurnost naših zemalja.

Pored crnogorske delegacije u radu ministarskog sastanka učešće su uzeli i visoki zvaničnici i šefovi delegacija, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Poljske, Slovenije, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Latvije, Ukrajine, Rumunije.

