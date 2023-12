Cijene nafte stabilne

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u utorak na međunarodnim tržištima, dok investitori i analitičari ocjenjuju da napadi jemenskih Huta na brodove u Crvenom moru ipak ne utiču u većoj mjeri na snabdjevanje i pomorsku trgovinu.

Cijena barela na londonskom tržištu ostala je gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodno zatvaranje, na 78,04 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po nepromijenjenoj cijeni, od 72,46 USD.

Sjedinjene Američke Države (SAD) su u utorak najavile međunarodnu operaciju zaštite plovidbe Crvenim morem, ugrožene napadima Huta na brodove, prenosi Hina.

Među uključenima su Velika Britanija, Bahrein, Kanada, Francuska, Italija, Nizozemska, Norveška, Sejšeli i Španija.

Iako su napadi na brodove povećali rizik, učinak na tokove nafte vjerovatno će biti ograničen, smatraju analitičari.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) je odvojeno izvijestila da je barel korpe nafte njenih članica u ponedjeljak poskupio 44 centa, na 78,47 USD.

