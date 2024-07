Cijene nafte srezane početkom jula

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte prošle sedmice su porasle jer su zalihe crnog zlata u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) oštro pale, što ukazuje na jačanje potražnje na početku ljetne sezone putovanja.

Na londonskom tržištu cijena barela je prošle sedmice porasla 1,8 odsto, na 86,54 USD, dok je na američkom tržištu barel poskupio 2,1 odsto, na 83,16 USD, prenosi SEEbiz.

U fokusu trgovaca prošle sedmice bili su podaci o potražnji na početku ljetne sezone putovanja u SAD-u.

Ministarstvo energetike objavilo je da su zalihe sirove nafte u prethodnoj sedmici pale 12,2 miliona barela, znatno više nego što se očekivalo, a smanjile su se i zalihe benzina, za 2,2 miliona barela.

S druge strane, vjeruje se da će uskoro početi pregovori na Bliskom istoku između Izraela i palestinskog Hamasa, što znači da se smanjuje rizik od poremećaja proizvodnje nafte u tom dijelu svijeta.

