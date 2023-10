Cijene nafte snažno porasle zbog sukoba na Bliskom istoku

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte na svjetskim tržištima su prošle sedmice snažno porasle, jer se trgovci plaše da bi eskalacija sukoba na Bliskom istoku mogla poremetiti snabdijevanje s tog područja.

Na londonskom tržištu cijena barela je skočila 7,5 odsto na 90,89 USD, dok je na američkom barel poskupio 5,9 odsto na 87,69 USD.

Nakon što je sedmicu ranije potonula više od 11 odsto, na londonskom tržištu cijena nafte je prošle sedmice nadoknadila dobar dio tih gubitaka, prenosi Hina.

Cijele sedmice cijene nafte kretale su se u relativno uskom rasponu, da bi u petak snažno porasle, što je najviše posljedica sukoba na Bliskom istoku između palestinske militantne grupe Hamas i Izraela.

Nakon sedmice vazdušnih napada na područje Gaze, kao odgovor na nedavni napad Hamasa, Izrael je u petak najavio kopnene operacije na području Gaze.

Do tada, sukob na Bliskom istoku nije značajnije uticao na snabdijevanje naftom u svijetu, jer Izrael nije veliki proizvođač.

Međutim, trgovci se plaše eskalacije sukoba, uključenja još nekih zemalja iz regije, i razmatraju kako bi to moglo uticati na snabdijevanje nafte iz cijele te regije.

Cijene nafte skočile su u petak i zbog toga što su Sjedinjene Američke Države (SAD) izrekle prve kazne vlasnicima tankera za servisiranje izvoza ruskih pošiljki s prekoračenim cjenovnim limitom od 60 USD po barelu.

Taj limit utvrđen je na nivou Grupe sedam najrazvijenijih zemalja (G7), kako bi se smanjio ruski prihod od prodaje nafte. Rusija je drugi najveći svjetski proizvođač nafte i veliki izvoznik, a strahuje se da bi stroži američki nadzor njenih isporuka mogao smanjiti snabdijevanje.

Analitičari skok cijena pripisuju i procjeni Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) o padu zaliha na kraju godine.

“Cijene su porasle nakon što je OPEC objavio da u ovom tromjesečju očekuje pad zaliha sirove nafte za tri miliona barela dnevno. Procjena ne uzima u obzir moguće nove poremećaje u snabdijevanju zbog rata Izraela i Hamasa”, rekao je David Hynes iz ANZ-a.

Nakon prošlosedmičnog rasta, na londonskom tržištu cijena barela je u plusu u odnosu na početak godine gotovo šest odsto, a na američkom oko devet odsto.

