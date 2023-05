Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima, ali su na putu trećeg sedmičnog gubitka zaredom, jer su tržišta pala zbog straha od slabljenja američke ekonomije i usporavanja kineske potražnje.

Cijena barela sirove nafta na londonskom tržištu je u odnosu na prethodno zatvaranje porasla 1,88 USD, na 74,38 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 1,89 USD višoj cijeni, od 70,45 USD, nakon četiri dana pada zaredom, pa su ugovori na vrijednostima koje nijesu viđene od kraja 2021. godine.

Cijena je u Londonu na putu da sedmicu okonča s minusom oko 6,5 odsto, a na američkom tržištu osam odsto, iako na oba tržišta ide prema najvećem dnevnom procentnom rastu u mjesec, prenosi Hina.

“Umjesto fundamenata, prodajnu pomamu je podstakla zabrinutost za potražnju zbog rizika od recesije i napetosti u američkom bankarskom sektoru”, rekao je PVM-ov analitičar tržišta nafte, Stephen Brennock.

I analitičari Commerzbanka smatraju da su zabrinutosti za potražnju prenapuvane i u narednim sedmicama očekuju korekciju cijena prema gore.

Slabljenje dolara u odnosu na druge valute u ovoj sedmici je pomoglo da se nafta podrži, čineći je jeftinijom za vlasnike drugih valuta.

Strah zbog bankarske krize u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) nastavila se nakon što je PacWest Bancorp objavio da planira da istraži strateške mogućnosti.

U Kini se fabrička aktivnost u aprilu neočekivano smanjila zbog pada narudžbi, a rasuta domaća potražnja pritisnula je proizvodni sektor.

Trgovci će sada biti fokisirani na objavu podataka o zapošljavanju u SAD-u.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) je odvojeno objavila da je u četvrtak cijena barela korpe nafte njenih članica pala u odnosu na prethodni dan 49 centi na 73,26 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS