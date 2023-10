Cijene nafte pale na 85 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 85 USD, jer su trgovce zabrinule naznake naglog posustajanja potražnje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 65 centi nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 85,16 USD.

U Njujorku se barelom trgovalo po 75 centi nižoj cijeni, od 83,47 USD, prenosi Hina.

Trgovce je uznemirio podatak vlade u Vašingtonu da je snabdijevanje benzinom, pokazatelj potražnje, palo u prošloj sedmici na najniži nivo od početka godine.

Zalihe benzina porasle su u prošloj sedmici za 6,5 miliona barela, pokazao je vladin izvještaj objavljen u srijedu.

Kada se isključe sezonska kolebanja, potražnja u SAD-u na najnižem je nivou u 22 godine, izračunali su analitičari JP Morgana, ukazujući na skok cijena u trećem tromjesečju od 30 odsto.

Odvojeni podaci pokazali su pad potražnje za uslugama u septembru, nadovezujući se na naznake posustajanja aktivnosti u američkoj privredi, nakon oporavka tokom ljeta, prema izvještaju S&P Globala.

U eurozoni, potražnja za robom i uslugama bilježila je u septembru najveći pad od kraja 2020. godine i aktivnost je u periodu od jula do septembra vjerovatno smanjena, pokazao je indeks menadžera nabavke koji sastavlja S&P Global.

“Svi su trenutno zaokupljeni slabom ekonomijom, koja je glavni pokretač cijena. Raspoloženje ulagača narušavaju jaki dolar, usporena tržišta dionica i rastući prinosi na obveznice”, naveo je u bilješci Tamas Varga iz PVM-a.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici odlučili su na sastanku u srijedu da zadrže proizvodnju na dosadašnjem nivou. Saudijska Arabija i Rusija potvrdile su odvojeno da će smanjivat snabdijevanje do kraja godine za 1,3 miliona barela dnevno.

Kremlj je naglasio i da nije odredio rok za ukidanje zabrane izvoza goriva, kojom nastoji da osigura snabdijevanje domaćeg tržišta i zakoči rast cijena.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u srijedu pojeftinio 1,21 USD na 92,35 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS