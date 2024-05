FK Ibar pozvao FSCG i Tužilaštvo da reaguju

Podgorica, (MINA) – Fudbalski klub Ibar zatražio je od Fudbalskog saveza i Tužilaštva da reaguju na dešavanja tokom meča između Budve i Zete u posljednjem kolu baraža za popunu Druge crnogorske lige.

Utakmica na Lugovima završena je neriješeno 3:3, rezultatom koji je omogućio da obje ekipe izbore plasman u viši rang.

U penal seriji slavila je Budva 4:2.

Taj rezultat eliminisao je rožajski Ibar, koji je zbog slabije gol razlike završio na trećem mjestu.

Ibar je najavio da će obavijestiti Evropsku i Svjetsku fudbalsku asocijaciju i dostaviti im video materijal sa te utakmice.

Iz rožajskog kluba upozorili su da bi mogli i da istupe iz lige.

“Moraćemo nakon svega ugasiti klub koji slavi 90 godina postojanja”, piše u saopštenju.

Ibar se oglasio saopštenjem nakon što je tim iz Rožaja treću godinu zaredom propustio priliku da se nađe u Drugoj ligi, iako je sve tri godine kao pobjednik regije učestvovao u baražu.

“Fudbal je i konačno umro danas u Budvi i Crnoj Gori. Glavni akteri ove lakrdije bili su Budva i Zeta koji su izrežirali nemoguće. Nakon vođstva Zete od 3:0 možda je nekom i bilo moguće da pomisli da postoji fer-plej. Međutim, u našem klubu svjesno smo očekivali hičkokovski rasplet”, stoji u saopštenju.

Iz kluba navode da su na takav rasplet upozoravali FSCG dopisom o miroljubivom meču u Budvi.

“Hajde da im čovjek oprosti remi, ali ovo su prvi namješteni penali u istoriji fudbala. To je kap koja je prevršila svaku mjeru”, piše u saopštenju Ibra.

