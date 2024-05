Cijene nafte blizu 83 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u ponedjeljak na međunarodnim tržištima ispod 83 USD, jer ulagače zabrinjavaju signali iz američke centralne banke da su spremni da odlože sniženje troškova zaduživanja, što bi zakočilo potražnju za energentima.

Na londonskom tržištu, nakon podna, cijena barela s rokom isporuke u julu bila je viša 56 centi i iznosila je 82,68 USD. Aktivnije se trgovalo barelima s rokom isporuke u avgustu, po 58 centi višoj cijeni, od 82,43 USD.

U istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu, na 78,3 USD, prenosi Hina.

Trgovina je mirna na početku sedmice zbog praznika u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i u Velikoj Britaniji. U prošloj sedmici trgovce je zabrinuo zapisnik sa sjednice američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), budući da je pokazao da su neki zvaničnici spremni i da podignu kamatne stope ako inflacija ne popusti.

Visoke kamatne stope kroz duže vrijeme koče ekonomiju i potražnju za energentima.

“Raspoloženje je u naftnom kompleksu prožeto nervozom, jer ulagači stalno prilagođavaju očekivanja o putanji Fed-ove monetarne politike”, objasnila je Vandana Hari iz Vanda Insights.

Očekivanja su se promijenila i zbog različitih ekonomskih trendova u zapadnim zemljama. Evropska centralna banka (ECB) tako će vjerovatno naredne sedmice sniziti kamatne stope s obzirom na stagnaciju privrede, dok bi ih Fed mogao zadržati na povišenom nivou, procijenili su u petak analitičari Bank of America.

Indeks izdataka za ličnu potrošnju u SAD-u (PCE) biće ove sedmice u centru pažnje, jer ga centralna banka smatra ključnim pokazateljem inflacije.

U eurozoni, ulagače će zaokupiti inflacija u Njemačkoj i eurozoni u cjelini.

Krajem sedmice Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici ponovo će razmotriti proizvodnu politiku. Trenutno smanjuju isporuke za 2,2 miliona dnevno, a izvori su rekli da će vjerovatno na tržište izbacivati manje barela i nakon 30. juna.

OPEC je odvojeno objavio da je u petak barel korpe nafte njegovih članica pojeftinio 49 centi, na 81,92 USD.

