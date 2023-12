Cijene nafte pale ispod 76 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u srijedu ispod 76 USD budući da su ulagače zabrinuli znakovi posustajanja kineske potražnje i pad američkog izvoza koji bi se mogao ogledati u slabijem rastu privrede i potrošnji goriva.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila 1,59 USD niža nego na zatvaranju trgovine u utorak i iznosila je 75,61 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 70,65 USD, prenosi Hina.

U fokusu je tržišta najava Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika da će u prvom tromjesečju smanjiti snabdjevanje još 2,2 miliona barela dnevno. Kada se uračunaju saudijski i ruski bareli već isključeni s tržišta, biće smanjena samo 700 hiljada barela dnevno.

Saudijski i ruski zvaničnici napomenuli su ove sedmice da bi mogli smanjivati snabdjevanje i nakon marta, ali i na tržište plasirati još manje barela.

“Odluka o daljem smanjenju proizvodnje od januara nije stimulisala tržište, kao ni nove, naizgled koordinirane poruke Saudijske Arabije i Rusije da će plasirati manje barela i nakon 1. tromjesečja naredne godine ili čak produbiti rezove, bude li potrebno”, rekao je Tamas Varga iz PVM-a.

On je naveo da je Saudijska Arabija snizila je službenu prodajnu cijenu za azijsko tržište u januaru prvi put u sedam mjeseci, što je možda znak da potražnja tapka u mjestu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin otputovao je u srijedu u Ujedinjene Arapske Emirate i u Saudijsku Arabiju kako bi se sastao s predsjednikom UAE šeikom Mohammedom Bin Zayedom Al Nahyanom i sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom.

Na sastanku u Abu Dhabiju Putin je razgovarao o saradnji Rusije i Ujedinjenih Arapskih Emirata u OPEC+ i o drugim velikim naftnim i plinskim projektima, navodi Reuters.

Pritisak cijenama bila je u srijedu i zabrinutost za kinesku ekonomiju, čije bi posustajanje moglo ograničiti potražnju za gorivom u drugom najvećem svjetskom potrošaču nafte.

Agencija Moody’s signalizirala je u utorak da bi mogla sniziti ocjenu kineskih državnih obveznica A1, izmijenivši izglede iz stabilnih u negativne.

Trgovce je zabrinuo i pad američkog izvoza u oktobru i veći trgovinski deficit budući da bi mogao zakočiti rast američke ekonomije u četvrtom tromjesečju.

​OPEC je odvojeno izvijestio da je barel korpe nafte njegovih članica u utorak poskupio 32 centa, na 80,01 USD.

