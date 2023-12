Cijene nafte na putu prvog sedmičnog rasta u dva mjeseca

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima i na putu svog prvog sedmičnog rasta u posljednja dva mjeseca, podržane optimističnom procjenom potražnje u narednoj godini i slabijim dolarom.

Cijena barela je na londonskom tržištu porasla 51 cent u odnosu na prethodno zatvaranje, na 77,12 USD. Na američkom se tržištu barelom trgovalo po 52 centa višoj cijeni, od 72,1 USD, prenosi Hina.

Cijene su na oba tržišta na putu skromnog sedmičnog dobitka, nakon što je sredinom američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) najavio da bi se u narednoj godini mogli smanjiti troškovi zaduživanja. Dolar je u četvrtak zbog toga pao na najniži nivo u četiri mjeseca. Slabiji dolar čini naftu izraženu u dolarima jeftinijom za strane kupce.

Svjetska potrošnja nafte porašće u narednoj godini 1,1 milion barela dnevno, objavila je Međunarodna agencija za energiju (IEA) u svom mjesečnom izvještaju, što je 130 hiljada barela dnevno iznad prethodne procjene. Kao razloge je navela povećanje potražnje u SAD-u i niže cijene nafte.

Procjena rasta potražnje u narednoj godini IEA više nego dvostruko manja od prognoze Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC), koja očekuje da će biti na nivou 2,25 miliona barela dnevno.

“Smanjenje proizvodnje OPEC+ vjerovatno će održati tržište nafte na početku ove godine u ravnoteži, uprkos slabijoj potražnji, a to bi trebalo ublažiti trenutnu zabrinutost zbog prekomjerne ponude”, objavio je Commerzbank.

OPEC+, koji okuplja OPEC i saveznike predvođene Rusijom, krajem novembra je dogovorio dobrovoljno samnjivanje proizvodnje od oko 2,2 miliona barela dnevno za prvo tromjesečje.

Međutim, slabi ekonomski podaci najveće evropske ekonomije Njemačke i najvećeg svjetskog uvoznika Kine ograničili su rast cijena nafte. Njemački indeks menadžera nabave PMI, kojeg objavljuje S&P Global, pao je u decembru šesti mjesec mjesec zaredom na 46,7 bodova.

Podaci koje je u petak objavio kineski statistički ured pokazuju da je rafinerijska prerada u novembru pala na najniži nivo od početka godine, zbog pritiska marži na rafinerije koje nijesu u državnom vlasništvu pa su rezale proizvodnju, dok je slaba potrošnja dizela smanjila nacionalnu potražnja za gorivom.

OPEC je odvojeno izvijestio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak poskupio 2,86 USD, na 77,06 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS