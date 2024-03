Cijene nafte iznad 86 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte nijesu se u petak značajnije mijenjale na međunarodnim tržištima, balansirajući između zabrinutosti za snabdijevanjem zbog zaoštravanja rusko-ukrajinskog sukoba i naznaka slabije potražnje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 86,04 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 81,35 USD.

Ulagači su ove sedmice s pažnjom pratiti ukrajinske napade na rusku energetsku infrastrukturu.

Ukrajina bespilotnim letjelicama napada rafinerije u Rusiji, a analitičari nagađaju da bi ruski proizvođači mogli smanjiti izvoz. SAD je navodno pozvao Kijev da prekine s napadima, upozoravajući vlasti da rizikuju odmazdu Rusa i rast cijena nafte.

U petak je Rusija odgovorila napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, pogodivši najveću branu, što je izazvalo nestanak struje u nekoliko regija, saopštio je Kijev.

Protivteža zabrinutosti za snabdijevanjem iz Rusije bile su u petak naznake posustajanja potražnje u SAD-u.

Isporuke benzina pale su prvi put u tri sedmice ispod vrijednosti od devet miliona barela, nagovještavajući moguće usporavanje potražnje za naftom.

Konsultantska kuća FGE saopštila je da optimizam uliva pad kopnenih zaliha sirove nafte i glavnih proizvoda u velikim naftnim centrima u svijetu u prvoj polovini marta, za gotovo 12 miliona barela prema preliminarnim podacima, dvostruko veći od prosjeka u periodu od 2015. do 2019.

Cijene koči i jači američki dolar nakon sniženja kamatnih stopa u Švajcarskoj. Budući da su cijene nafte izražene u dolarima, to slabi kupovnu moć kupaca s drugim valutama, a time i potražnju.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u četvrtak barel korpe nafte njenih članica pojeftinio 47 centi na 85,56 USD.

