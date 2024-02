Cijene nafte blizu 83 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u petak na međunarodnim tržištima blizu 83 USD budući da su geopolitičke napetosti i nada da bi američka centralna banka uskoro mogla sniziti kamatne stope neutralizovale zabrinutost za potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila gotovo nepromijenjena u odnosu na četvrtak i iznosila je 82,69 USD. Na američkom tržištu barel s rokom isporuke u martu poskupio je 59 centi, na 78,62 USD, prenosi SEEbiz.

Aktivnije se trgovalo barelima s rokom isporuke u aprilu, po gotovo nepromijenjenoj cijeni u odnosu na zatvaranje u četvrtak, od 77,79 USD.

Tržišta je u četvrtak zabrinula ocjena Međunarodne agencije za energiju (IEA) da globalna potražnja za naftom posustaje i da će u ovoj godini porasti nešto blaže nego što su očekivali.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) očekuje njen snažniji rast u ovoj godini.

Protivteža procjeni IEA-e bila su očekivanja da bi američki Fed mogao uskoro sniziti kamatne stope nakon što su podaci pokazali pad prometa u maloprodaji u januaru. Niži troškovi zaduživanja podstakli bi ekonomsku aktivnost i potražnju za energentima.

Oprez je dodatno pojačao podatak o neočekivanom rastu proizvođačkih cijena u januaru, za 0,3 odsto u odnosu na decembar kada su pale 0,1 odsto.

Trgovci prate i stanje na Bliskom istoku, procjenjujući rizik širenja sukoba u okupiranom palestinskom Pojasu Gaze na susjedne zemlje.

Najveća bolnica u Gazi bila je u petak pod opsadom izraelskih oružanih snaga, a ratni avioni gađali su posljednje utočište Palestinaca oko grada Rafaha, u blizini granice s Egiptom.

Libanski Hezbollah objavio je u četvrtak da je ispalio desetke raketa na taj grad na sjeveru Izraela u “preliminarnom odgovoru” na izraelski napad na jug Libana u kojem je poginulo deset civila.

OPEC je odvojeno objavio da je u četvrtak barel korpe nafte njegovih članica pojeftinio 1,24 USD na 81,36 USD.

