Cijene nafte blizu 79 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u petak na međunarodnim tržištima blizu 79 USD, balansirajući između zabrinutosti za potražnju u uslovima posustale svjetske ekonomije i smanjene proizvodnje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) zbog talasa hladnoće.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodno zatvaranje trgovine i iznosila je 78,95 USD.

Značajnijih promjena u cijeni nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 73,9 USD, prenosi Hina.

Podrška cijenama bile su procjene Međunarodne agencije za energiju (IEA) i Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) o solidnom rastu potražnje u ovoj i narednoj godini i smanjena proizvodnja u SAD-u zbog izuzetod niskih temperatura.

U Sjevernoj Dakoti zatvoreno je oko 40 odsto proizvodnje, a još nije potpuno obnovljeno ni snabdijevanje iz Libije.

U petak su analitičari uočili da IEA procjenjuje upola slabiji rast potražnje nego OPEC. Izdvojili su i procjenu agencije da bi tržište u ovoj godini trebalo da bude relativno dobro snabdjeveno, ako ne bude značajnijih poremećaja.

“Prognoza rasta globalne potražnje za naftom i dalje je nejasna, a tržišni učesnici i istraživačke institucije bitno se razlikuju u procjenama”, rekao je Bjarne Schieldrop iz SEB-a.

Trgovci s pažnjom prate i rasplamsavanje napetosti na Bliskom istoku.

Pakistan je u četvrtak gađao ciljeve u Iranu, uzvrativši na iranski napad na pakistansku teritoriju. SAD je pak ponovo izveo udare na Jemen, nakon što je presreo jemenske projektile u Crvenom moru koji ometaju plovidbu brodova povezanih s Iranom.

SAD i Britanija već su nekoliko puta napali ciljeve u Jemenu, ističući da žele da zaštite plovidbu na pomorskom putu važnom za svjetsku trgovinu.

Jemenski pokret, Ansar Allah, najavljuje nove napade na brodove, tražeći obustavu izraelskih vojnih operacija u palestinskom Pojasu Gaze i dostavu humanitarne pomoći.

“Cijena nafte i dalje je osjetljiva na zbivanja na Bliskom istoku, ali tržište je i dalje uravnoteženo, kao što smo vidjeli u proteklih nekoliko sedmica”, ocijenio je Craig Erlam iz OANDA-e.

On je dodao da prekidi u snabdijevanju i dalje predstavljaju rizik koji bi mogao da podigne cijene nafte, ali postoje i negativni rizici, uključujući svjetsku privredu.

OPEC je odvojeno objavio da je u četvrtak barel korpe nafte njegovih članica poskupio 1,01 USD, na 79,39 USD.

