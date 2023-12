Cijene dionica i dalje rastu

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi dodatno porasli, nastavljajući pozitivni trend osmu sedmicu zaredom, jer ulagači očekuju da će američka ekonomija izbjeći recesiju.

Dow Jones porastao je 0,68 odsto, na rekordnih 37.557 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,59 odsto, na 4.768 bodova, a Nasdaq indeks 0,66 odsto, na 15.003 boda.

Dow Jones dostigao je novi rekordni nivo, dok se S&P 500 najvišem nivou u istoriji primaknuo na samo oko jedan odsto, prenosi SEEbiz.

To pokazuje da na najvećoj svjetskoj berzi i dalje vlada dobro raspoloženje jer ulagači vjeruju da je nakon više od godinu i po ciklus zaoštravanja monetarne politike završen i da naredne godine slijedi smanjenje kamatnih stopa, s obzirom na to da inflacioni pritisci postupno popuštaju.

Donedavno je na tržištu glavna tema bila kada će Fed završiti ciklus povećanja kamata, a sada se najviše špekuliše o tome kada će i za koliko u narendoj godini američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) smanjiti kamate.

Posljednjih dana čelnici Feda poručuju da još ne razmatraju to pitanje, no na tržištu se procjenjuje da postoji više od 60 odsto izgleda da će banka kamate početi rezati već u martu.

I dok čelnici Feda procjenjuju da će u narednoj godini kamate smanjiti u tri navrata, najvjerovatnije za po 0,25 postotnih bodova, na tržištu se špekuliše da je u narednoj godini moguće smanjenje kamata čak u šest navrata.

„Tržište je u zamahu jer trenutno nema ničega što bi ga moglo pritisnuti”, kazao je strateg u firmi Baird, Ross Mayfield.

Na Wall Streetu je trend rasta berzanskih indeksa ušao u osmu sedmicu, pri čemu su S&P 500 i Nasdaq dostigli najviše nivoe u ovoj godini, a Dow Jones najviši nivo u istoriji.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,31 odsto, na 7.638 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,56 odsto, na 16.744 poena, a pariski CAC 0,08 odsto, na 7.574 boda.

