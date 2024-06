CBCG će intenzivirati regulatorne aktivnosti

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Regulatorne aktivnosti Centralne banke Crne Gore (CBCG) biće dodatno intenzivirane kako bi proces usaglašavanja sa važećom regulativom Evropske unije (EU) u toj oblasti bio završen u najkraćem mogućem roku.

Kako je saopšteno iz CBCG, to je istaknuto na sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije (EK) u Briselu, kojem su prisustvovali predstavnici CBCG.

Navodi se da su sastanak otvorili zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i politiku proširenja Sindi van den Bugert i glavni pregovarač Crne Gore Predrag Zenović, a Centralnu banku Crne Gore u Briselu je predstavljala šefica radne grupe za Pregovaračko poglavlje 9 – Finansijske usluge, Ana Vlahović, dok je dio tima CBCG virtuelno prisustvovao sastanku.

Iz CBCG su kazali da su njihovi predstavnici predstavili aktivnostai u vezi sa daljim usklađivanjem nacionalnog regulatornog okvira kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija sa legislativom EU.

Oni su, kako se dodaje, naglasili da je time dodatno ojačana stabilnost finansijskog sistema.

“Na sastanku je posebno istaknuto da će regulatorne aktivnosti CBCG u narednom periodu biti dodatno intenzivirane kako bi proces usaglašavanja sa važećom regulativom EU u ovoj oblasti bio završen u najkraćem mogućem roku”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na sastanku su razmatrani rezultati u oblasti platnog prometa i finansijskog sektora, a predstavnici EK posebno su pohvalili napredak Crne Gore u procesu pristupanja SEPA, kao i rezultate ostvarene u dijelu unapređenja regulatornog okvira u oblasti platnih sistema.

“Učesnici sastanka su dodatno informisani da je CBCG, u cilju efikasnije realizacije obaveza za ispunjenje završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima koja su u njenoj direktnoj nadležnosti, oformila Koordinacionio tijelo za praćenje procesa evropskih integracija kojim predsjedava guvernerka Irena Radović”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, sa istim ciljem, u okviru Savjeta za finansijsku stabilnost pokrenuta je inicijativa da se od strane Komisije za tržište kapitala, Agencije za nadzor osiguranja i Fonda za zaštitu depozita ubrza ispunjanje obaveza u procesu evropskih integracija.

U saopštenju CBCG se podsjeća da se sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju održava jednom godišnje, kao da su pododbori radna tijela koja su osnovana s ciljem praćenja realizacije ugovornih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kojim se Crna Gora formalno obavezala na usklađivanje svog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU.

“Aktivnim učešćem predstavnika u radu Pododbora još jednom je potvrđena spremnost CBCG da, svojim djelovanjem i ekspertizom, pruži puni doprinos procesu učlanjenja Crne Gore u EU”, zaključuje se u saopštenju.

