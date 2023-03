Čađenović: CEDIS ostvaruje najniže nivoe gubitaka ikada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) iz mjeseca u mjesec ostvaruje najniže nivoe gubitaka ikada izmjerene u elektrodistributivnom sistemu Crne Gore i užurbano kreće u implementaciju „pametnih mreža“, saopštio je izvršni direktor komapnije, Vladimir Čađenović.

On je, povodom Svjetskog dana energetske efikasnosti, kazao da će to dodatno optimizovati tokove električne energije kroz distributivni sistem.

“Investicije u energetski efikasne projekte, naročito u „sistem pametnog mjerenja“ pozicioniraju nas kao regionalne lidere. Takođe, sa ostvarenih 80 odsto konzuma integrisanog u sistem pametnog mjerenja, u odnosu na prosjek EU koji je na nivou od 56 odsto, pozicioniramo se visoko i u evropskim okvirima”, rekao je Čađenović.

On je kazao da dovoljno govori i činjenica da je značajan dio novca za sprovođenje ovih „zelenih projekata“ obezbijeđen putem aranžmana sa Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

“U CEDIS-u ćemo nastojati da u najkraćem roku elektrodistributivni sistem Crne Gore transformišemo u jedan od energetski efikasnijih u Evropi, a imajući u vidu postignuto, na dobrom smo putu”, kazao je Čađenović.

Povodom Svjetskog dana energetske efikasnosti, CEDIS je skrenuo pažnju javnosti na neophodnost edukacije, primjene i investiranja u energetski efikasne prakse i tehnologije.

Nezapamćena nestabilnost na tržištu energenata dodatno je, kako su rekli iz CEDIS-a, stavila u fokus efikasno korišćenje energetskih resusrsa, i to kao imperativ u finasijskom, ali i u etičkom i kulturološkom smislu, budući da štednja resursa predstavlja odgovoran odnos prema životnoj sredini i budućim generacijama.

“Sa ponosom ističemo da smo kompanija koja zasigurno nema konkurenta u Crnoj Gori u pogledu vrijednosti investicija u energetski efikasne projekte”, naveli su iz kompanije.

CEDIS je u implementaciju SMART METERS sistema do sada uložio preko 100 miliona EUR i instalacijom oko 340 hiljada elektronskih brojila u “sistem pametnog mjerenja” uveo 80 odsto crnogorskog konzuma.

“Implementacijom “sistema pametnog mjerenja” u okviru distributivnog sistema Crne Gore na nivou od preko 80 odsto konzuma, realizovani su ciljevi sadržani u pravnim aktima EU, premašen prosjek zemalja članica EU i ostvarena vodeća pozicija u regionu. Trenutno je aktuelan projekat proširenja III faze u okviru kojeg je predviđena ugradnja dodatnih 20 hiljada elektronskih brojila”, kazali su iz CEDIS-a.

Iz kompanije su rekli da su, zahvaljujući implementaciji „sistema pametnog mjerenja“ i dosljednim aktivnostima na terenu u pravcu suzbijanja neovlašćene potrošnje električne energije, gubici električne energije koji su 2012. godine iznosili 20,13 odsto, do prošle godine svedeni na 11,62 odsto, što predstavlja uštedu vrijednu preko 60 miliona EUR.

“CEDIS je prethodnu godinu zaključio sa nivoom gubitaka na mreži od 11,62 odsto, što je 0,77 procentnih poena niže u odnosu na 2021. godinu i ujedno predstavlja najniži godišnji nivo gubitaka ikad izmjeren u elektrodistributivnom sistemu Crne Gore”, podsjetili su iz kompanije.

U CEDIS-u su u toku i opsežne pripremne aktivnosti na implementaciji „pametnih mreža“ (SMART GRID) u elektrodistributivni sistem, koji podrazumijeva uspostavljanje SCADA/ADMS sistema za daljinsko upravljanje u distributivnim trafostanicama (110/35kV, 110/20kV, 110/10 kV, 35/10 kV) na cijelom području Crne Gore.

“Narednih dana počinje priprema trafostanica za uvođenje SCADA sistema, a preduzete su i aktivnosti u pravcu pripreme tenderske dokumentacije za neophodne nabavke za sprovođenje projekta. Planirana vrijednost projekta uvođenja SCADA sistema je oko 25 miliona EUR, uz projekciju da će nakon implementacije biti ostvareno dodatno suzbijanje gubitaka na mreži, čime se ostvaruju milionske uštede, naročito u perspektivi globalne nestabilnosti na tržištu energenata”, precizira se u saopštenju.

Sektor za unaprijeđenje poslovanja i inovativne tehnologije, između ostalog, konstantno sprovodi aktivnosti u pravcu optimizacije potrošnje električne energije u poslovnim objektima kompanije, daje smjernice i podršku u implementaciji projekata koji imaju za cilj primjenu inovativnih rješenja sa ciljem povećanja stepena energetske efikasnosti.

Rukovodilac Sektora za unaprijeđenje poslovanja i inovativne tehnologije, Dušan Boričić, kazao je da su u CEDIS-u započeli aktivnosti na zamjeni energetski neefikasnih uređaja, takođe i postepeno inoviranje voznog parka i nabavili određeni broj vozila na električni pogon.

“Radimo konstantno i na edukaciji zaposlenih kako bi električnu energiju, kancelarijski i ostali materijal koristili na najoptimalniji način. Prijavili smo 118 objekata za projekat Elektroprivrede Solari 5000+ za ugradnju solarnih panela na krovovima poslovnih objekata i trafostanica čime će potrošnja energije u tim objektima biti dodatno optimizovana”, naveo je Boričić.

Prema njegovim riječima, zahvaljujući preduzetim aktivnostima ukupna potrošnja električne energije CEDIS-a u prošloj godini smanjena je čak 160 hiljada kilovat sati (kWh) u odnosu na 2021. godinu.

