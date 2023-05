Bulatović: Veće zarade zaposlenih sa najnižim primanjima u Pošti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pošta Crne Gore povećaće zarade zaposlenih sa najnižim primanjima, nakon što su predstavnici uprave i sindikata zaključili prilog Kolektivnog ugovora, kojim se to predviđa.

Predsjednik Odbora direktora Pošte, Igor Bulatović, kazao je da je sa reprezentativnim sindikatom postignut dogovor da se zaključi prilog Kolektivnog ugovora kod poslodavca, kojim će se utvrditi uvećani koeficijenati za zaposlene sa najnižim zaradama, odnosno poštare-dostavljače, referente prodaje u poslovnici, koordinatore smjene i rukovodioce poslovnice pošte, kao i poštanske manipulante – kartiste, blagajnike, domare, zaštitare, kurire, kafe kuvarice i vozače B i C kategorije.

On je naveo da povećanje zarada iznosi deset odsto za poštare-dostavljače i referente prodaje u poslovnici, odnosno zaposlene ne šalterima, koji i čine značajnu većinu radnika na koje se povećanje zarada odnosi, dok je za ostale procenat povećanja niži.

“Dakle, povećanje zarada na bazi utvrđivanja izmijenjenih koeficijenata obuhvatiće 790 zaposlenih, zaposlenih u Pošti i angažovanih posredstvom Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih, koji pokrivaju radna mjesta sa srednjom stručnom spremom. Primjena obračina zarada u skladu sa uvećanim koeficijentima počeće 1. juna“, precizirao je Bulatović.

On je podsjetio da je ovome prethodilo povećanje zarada za zaposlene na šalterima, dok su jednovremeno smanjeni koeficijenti menadžmeta.

“Prethodna rukovodstva u periodu od 2012. do 2015. donosila su samo akte kojima su smanjivane zarade. Takođe, u prethodne dvije godine učinjeno je dosta u pogledu poboljšanja uslova rada u pogledu izrade rejonizacije, nabavke novih mopeda, uniformi, adaptacije prostora, nabavke mobilijara i brojnih drugih aktivnosti”, zaključio je Bulatović.

