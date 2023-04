Budva u top deset svjetskih destinacija za ovu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Budva je svrstana u top deset destibacija, prema članku Booking.com-a.

“Budva možda jeste mali crnogorski grad na obali Jadranskog mora, ali sa savršenim pogledom i prekrasnim pješčanim plažama, koji nudi priliku da se opustite danju i uživate u eklektičnom noćnom životu”, piše Booking.com u članku Travel Predictions 2023.

https://www.booking.com/articles/travelpredictions2023.html?lang_changed=1&soz=1&lang_click=other&unpub_tat_id=0&lang=en-us&unpub_ta_id=0&selected_currency=CNY&label=gen173nr-1FEghhcnRpY2xlcyiCAkIVdHJhdmVscHJlZGljdGlvbnMyMDIzSBRYBGjBAYgBAZgBFLgBF8gBDNgBAegBAfgBA4gCAagCA7gCgJHmoAbAAgHSAiQ3Njg4NDgwNS1hZGE5LTQyODItOGMxNC05YmEwMGNjYmFkYzPYAgXgAgE&cdl=en-gb&auth_success=1&tmpl=traveltips&page=1&sid=65a236d84ec6f3767b0ebb7865e78d8c#

