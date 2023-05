Brojni faktori će uticati na intenzitet sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Interesovanje turista za Crnu Goru je intenzivno, ali su brojni faktori koji će uticati na intenzitet sezone, saopštila je direktorica Udruženja izdavaoca privatnog smještaja Branka Džoganović i dodala da su, i pored dobrih najava, oprezni u ocjeni i očekivanjima.

“Interesovanje turista za našu zemlju je intenzivno. Pored promotivnih aktivnosti Nacionalne turističke organizacije (NTO), lokalnih turističkih organizacija (TO), privrednih udruženja i diplomatskih aktivnosti, kada je privatni smještaj u pitanju značajno su uticale i cijene naših kapaciteta, koje su značajno povoljnije u odnosu na druge destinacije”, rekla je Džoganović u intervjuu agenciji Mina-business.

Ona je podsjetila da su odlično vrijeme i veliki broj različitih manifestacija i događaja uticali da je posjećenost, još od novogodišnjih praznika, veća nego ranijih godina.

“Međutim, i sada u ovom predsezonskom periodu, vidljivi su infrastrukturni problemi, gdje moramo da se pitamo da li ćemo moći i kako ćemo osigurati komforan boravak našim gostima, ali i normalan život lokalnom stanovništvu. Brojni su faktori koji će uticati na intezitet sezone. U Udruženju smo, i pored dobrih najava, oprezni u ocjeni i očekivanjima”, navela je Džoganović.

Na pitanje kako će se kretati cijene u privatnom smještaju, Džoganović je odgovorila da su s obzirom na situaciju na tržištu, gledano i lokalno i globalno gdje je došlo do povećanja cijena u svim segmentima, i izdavaoci smještaja morali postaviti cijene u skladu sa tim, da bi poslovali rentabilno.

“Da bi uspješno odgovorili zahtjevima gostiju i ispunili obaveze koje proizilaze iz poslovanja cijene će, zavisno od perioda rezervisanja, biti veće deset do 30 odsto u odnosu na prošlu godinu”, precizirala je Džoganović.

Prema njenim riječima, Crna Gora je jedina zemlja na svijetu gdje je od ukupnog broja smještajnih kapaciteta čak 70 odsto u privatnom smještaju. Većina kapaciteta se nalazi u četiri primorska grada, dok se u posljednje vrijeme povećavaju i kapaciteti u centralnoj i sjevernoj regiji.

“Lokalne samouprave, koje su i nadležne za privatni smještaj, su značajno pojednostavile procedure i uvele red kada je u pitanju visina taksi koje se plaćaju za registraciju. Međutim, u situaciji kada ne postoji upotrebljiva, realna statistika, realna evidencija gostiju i snažna podrška za digitalizaciju, marketing i edukaciju, privatni smještaj nije ni blizu realizacije svojih mogućnosti”, poručila je Džoganović.

Komentarišući da li će i u kojoj mjeri ove godine biti riješen problem poslovanja u sivoj zoni, Džoganović je saopštila da je broj novoregistrovanih izdavalaca do sada veći oko 15 odsto.

“Iako se čini da to nije neki napredak u odnosu na procjenu broja izdavalaca u sivoj zoni, ja lično mislim da jeste i kako se bude konkretnije komuniciralo sa izdavaocima, taj procenat će se povećavati. Još je podugačka lista pitanja koja se moraju rješavati i kako se ta lista bude smanjivala, broj registrovanih izdavalaca će se povećavati”, kazala je Džoganović.

Ona je dodala da je Udruženja izdavaoca privatnog smještaja postalo član Unije poslodavaca, tako da će se, kako smatra, na još organizovaniji i sistematičniji način pristupiti rješavanju pitanja privatnog smještaja.

Na pitanje kako u Udruženju komentarišu najavu Ministarstva finansija da se u Crnoj Gori uvede sistem e-visitor, po ugledu na Hrvatsku, kako bi se dobili precizniji podaci o broju turista, Džoganović je rekla da je imala velika očekivanja kada su bile prve najave da će se ovaj sistem uvesti kod nas i da se nije nadala da će ovoliko odužiti sa implementacijom.

“Ako uzmemo u obzir koliko institucija i organizacija će crpiti podatke iz ovog sistema, koji će nam omogućiti bolju procjenu, planiranje, ulaganje i određivanje prioriteta, nerealno je da se ovoliko čeka”, zaključila je Džoganović.

