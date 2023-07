Bjelopoljski biznis forum u četvrtak

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bjelopoljski biznis forum o najznačajnijim ekonomskim temama od održivog razvoja sjevera Crne Gore do smanjenja uvozne zavisnosti i iseljavanje stanovništva, održaće se u četvrtak i petak u hotelu Franca u Bijelom Polju.

Forum, četvrti po redu, organizuje Opština Bijelo Polje u saradnji sa Privrednom komorom (PKCG) i Investiciono razvojnim fondom (IRF).

Na Bjelopoljskom biznis forumu, koji će početi u deset sati, biće organizovano više panel diskusija na aktuelne ekonomske teme: Nove prilike za razvoj crnogorske ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama, Ljudski kapital kao okosnica ekonomskog razvoja-izazov odliva radne snage, načini za prevazilaženje kroz obrazovanje, Mogućnosti za finansiranje investicionih projekata i finansiranje razvojnih projekata, Četiri prioritetne oblasti – održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane, energija i održiva životna sredina, održivi i zdravstveni turizam, Šta država i opština mogu da urade kako bi podstakli velikog investitora da investira u Bijelom Polju ili nekoj od opština Sjevera CG i mnoge druge.

„U radu Bjelopoljskog biznis foruma učestvovaće preko 100 učesnika iz Crne Gore i regiona među kojima će biti ministri, predstavnici međunarodnih i domaćih finansijskih institucija, poslovnih asocijacija, predsjednici opština i predstavnici uspješnih kompanija koje posluju na ovim prostorima, kao i predstavnici naučne i stručne javnosti“, navodi se u saopštenju.

Među panelistima će biti predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović, predsjednica PKCG Nina Drakić, izvršna direktorica Investiciono razvojnog fonda Crne Gore Irena Radović, šef Evropske banke za obnovu i razvoj u Crnoj Gori Remon Zakaria, ministarka nauke u Vladi Crne Gore Biljana Šćepanović, ministar kapitalnih investicija i potpredsjednik Vlade Ervin Ibrahimović, predsjednik 41. Vlade od 2016. do 2020. godine, Duško Marković, predsjednik Opštine Berane Vuko Todorović, predsjednik Opštine Plav Nihad Canović, savjetnik predsjednika Crne Gore za regionalni razvoj Aleksandar Stijović, kao i brojni privrednici iz zemlje i regiona.

„Fokus ovogodišnjeg Bjelopoljskog biznis foruma je na održivom razvoju, posebno sjevera Crne Gore, kako bi se smanjila uvozna zavisnost i iseljavanje stanovništva, a samim tim dao doprinos cjelokupnom ekonomskom i društvenom razvoju Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Ove godine će na Forumu, prvi put, biti dodijeljena Bjelopoljska povelja za najuspješnije privrednike.

„Intencija organizatora je da Bjelopoljski biznis forum postane brend Crne Gore, prepoznat i u regionu, a ujedno pospješi sveukupan ekonomski razvoj sjevera i cjelokupne Crne Gore“, rekli su iz PKCG.

Interesovanje medija za Bjelopoljski biznis forum je i ovog puta na očekivanom nivou i njihovo pregnuće da atmosfera i diskusija sa ovog događaja bude prenesena javnosti, veoma je važna, te im na tome kao organizatori zahvaljuju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS