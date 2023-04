Arijana Nikolić Vučinić izvršna direktorica Savjeta stranih investitora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova izvršna direktorica Savjeta stranih investitora Crne Gore (SSICG) je Arijana Nikolić Vučinić.

Ona je na tu funkciju izabrana jednoglasnom odlukom članova borda direktora SSICG, koji čine predsjednik Savjeta i predsjednik Upravnog odbora Crnogorske komercijalne banke (CKB) Tamaš Kamaraši, predsjednik Upravnog odbora NLB banke Martin Leberle, izvršni direktor kompanije One Branko Mitrović, glavni izvršni direktor Jugopetrola Vasilis Panagopoulos i izvršni direktor kompanije Adriatic Marinas – Porto Montenegro, Dejvid Margason.

Iz SSICG je saopšteno da je Nikolić Vučinić diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

U periodu od 2006. do 2013. godine, obavljala je funkciju koordinatorke Odjeljenja za regionalnu trgovinsku saradnju, regionalne organizacije i inicijative u Ministarstvu ekonomije.

Nakon toga, imenovana je za generalnu direktoricu Direktorata za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

U istom periodu, bila je glavna pregovaračica za poglavlje 2 – Slobodno kretanje radnika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, u sklopu pristupnih pregovora Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

U Ministarstvu prosvjete obavljala je funkciju generalne direktorice Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje.

Angažovana je i kao nacionalna koordinatorka međunarodne informatičke škole za djecu i mlade, Coding Giants, koja svoje edukativne programe sprovodi širom svijeta.

SSICG osnovan je 2009. godine i okuplja najznačajnije međunarodne kompanije u zemlji.

Jedan od ciljeva Savjeta je unapređenje investicione klime i pružanje podrške za dalji razvoj cjelokupnog poslovnog ambijenta.

Kroz svoje djelovanje, SSICG predstavlja iskustva i stavove članica, kako bi se na osnovu njih uspješnije kreirala rješenja koje mogu dovesti i do povećanja priliva direktnih stranih investicija.

