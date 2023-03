Američka centralna banka ponovo podigla kamatne stope

Vašington, (MINA-BUSINESS) – Američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), ponovo je podigla kamatne stope, uprkos strahovima da bi taj potez mogao da doprinese finansijskim previranjima nakon niza nedavnih bankrota banaka.

Fed je povećao svoju ključnu stopu 0,25 odsto, javlja BBC.

Fed je povećavao troškove zaduživanja kako bi pokušao da uspori privredu i ublaži pritiske koji guraju cijene naviše.

Iz Fed-a su, obraćajući se javnosti, naveli da je američki bankarski sistem zdrav i otporan, ali i dodali da bi se “bankarska previranja” mogla odužiti i tako usporiti dalji rast kamata, prenosi Blic.

Na taj način Fed je promijenio dosadašnji ton.

Podsećanja radi, do prije samo nekoliko sedmica iz Fed-a su stizali signali da će biti potrebne i veće kamatne stope u narednim mjesecima.

Ovaj potez u srijedu označava deveti rast stope zaredom. Fed je podigao svoju ključnu kamatnu stopu na 4,75 odsto – pet odsto, u odnosu na skoro nulu prije godinu, najviši nivo od 2007.

Više kamatne stope znače da se povećavaju troškovi kupovine kuća, pozajmljivanja radi proširenja poslovanja ili preuzimanja drugih dugova.

Poskupljenjem kamata, odnosno novca, Fed očekuje pad tražnje i smanjenje cijena.

To je počelo da se dešava na američkom tržištu nekretnina, gdje su kupovine naglo usporile tokom prošle godine, a srednja prodajna cena u februaru bila je niža nego prije godinu, što je prvi takav pad u više od deset godina.

Inflacija, stopa po kojoj cijene rastu, skočila je šest odsto za 12 mjeseci.

Troškovi nekih artikala, uključujući hranu i avionske karte, rastu još brže.

