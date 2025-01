Akcije Instituta na berzi po cijeni od 100 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupa malih akcionara Instituta „Simo Milošević“ iz Igala, okupljena oko Crnogorske asocijacije malih akcionara (CAMA), počeće od danas organizovano da prodaje akcije te kompanije na berzi po cijeni od 100 EUR za jednu, pišu Vijesti.

Država ima 56,4 odsto akcija Institita, Vila Oliva biznismena Žarka Rakčevića 27,4 odsto, a ostali mali akcionari, koji se sada okupljaju oko CAMA, ukupno 16 odsto. Državi za dvotrećinsko vlasništvo i samostalno odlučivanje u vezi sa bitnim odlukama, poput Plana restrukturiranja, dokapitalizacije ili prodaje imovine, nedostaje 10,2 odsto akcija.

Na Skupštini akcionara koja je počela 9. januara nije postojala dvotrećinska većina za postojeći Plan restrukturiranja, pa je Vlada prihvatila zahtjeve za njegovu izmjenu koje je tražila Vila Oliva i koje će biti izmjenjene u planu do nastavka sjednice 21. januara.

Rakčević je tražio da se ne prodaje prva faza Instituta i da se kompleks zemljišta kod Titove vile ne pretvara u građevinsko za izgradnju stanova i poslovnih prostora, što je Vlada prihvatila.

Spor je izbio zbog odluke o dokapitalizaciji od 23,5 miliona EUR, jer je Vlada pred sjednicu promjenila odluku kako bi njome dostigla dvotrećinsku većinu i istisla sve male akcionare iz odlučivanja o sudbini kompanije.

Rakčević je tada kazao da se država pokazala kao loš vlasnik i da je protiv toga da dobije dvije trećine akcija, te predložio da sam pokrije dugove Instituta od 23 miliona.

Iz CAMA su kazali da bi država kupovinom akcija koje će na berzi ponuditi njihovi članovi mogla doći do dvotrećinskog vlasništva.

“Uz zadovoljavajući odziv, država bi kroz takvu kupovinu mogla da značajno poveća svoje učešće, a moguće i da stigne do neophodnih deset odsto, te bi nakon toga ista, kao i drugi akcionar sa značajnim učešćem mogli kroz dokapitalizaciju da zadrže svoje vlasničke procente. Cijena po kojoj će država steći akcije kroz planiranu dokapitalizaciju je preko 50 odsto veća od naše ponuđene cijene po kojoj je ukupna vrijednost Instituta svega 38 miliona EUR, što je daleko manje od fer vrijednosti Instituta“, rekli su Vijestima iz CAMA.

Oni su podsjetili da su manjinski akcionari tokom prethodnih 20 godina akcije sticali mahom u rasponu od 150 do 300 EUR, što je ekvivalent sadašnjih čak 500 EUR.

„Naravno, da na berzi svako snosi individualnu odgovornost za gubitke, ali objektivno je i reći da su akcionari investicione odluke donosili, ispostaviće se kasnije, na bazi netačnih i obmanjujućih izjava tadašnjih državnih predstavnika, pa čak i regulatornih organa. Nadamo se da do stečaja neće doći, a što bi bila odgovornost države i velikih akcionara, ali u tom scenariju očekivana vrijednost po akciji iz stečajne mase bi iznosila oko 250 EUR”, naveli su iz CAMA.

Nominalna vrijednost akcija Instituta, prema kojima bi se obavljala i dokapitalizacija je 154,93 EUR, dok je sadašnja na berzi 35,5 EUR i raste iz dana u dan. Akcija instituta nalazi se u segmentu gdje može dnevno da raste najviše deset odsto, ukoliko berza ne promijeni odluku.

Postojeći Plan restrukturiranja predviđa da se u Institut za četiri godine uloži 106 miliona EUR, od čega kroz dokapitalizaciju 64 miliona, od prodaje dijela zgrada Instituta 28,2 miliona, a iz kredita koji bi uzela kompanija 14,5 miliona.

Cilj plana je da omogući Vladi da legalno pomogne državnu kompaniju u skladu sa strogim EU standardima o državnoj pomoći i preduslov je za početak dokapitalizacije.

Autori plana smatraju da će bez njegovog usvajanja Institut otići u stečaj, jer ima akumulirane gubitke od 30 miliona EUR, i da će prekinuti da obavlja djelatnost koja je i od javnog značaja.

Nakon završetka restrukturiranja u 2029, prema projekcijama autora Plana, profit Instituta bi iznosio 4,9 miliona i nastavio bi da raste, pa bi za deset godina u 2034. bio 6,6 miliona EUR.

