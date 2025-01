Akcija Limitirane cijene do 30. aprila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas odlučila da produži akciju Limitirane cijene do 30. aprila, saopštio je ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

“Biće snižene cijene istih artikala kao i u dosadašnjoj akciji koja traje do sjutra”, rekao je Gjeloshaj na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

On je objasnio da je cilj akcije Limitirane cijene, koja je počela 6. septembra, da se zaustavi rast cijena osnovnih namirnica.

“Svi podaci pokazuju da nije bilo inflacije u prethodnom periodu i da su se cijene stabilizovale”, tvrdi Gjeloshaj.

On je dodao da su prethodnih dana sproveli istraživanje koje je pokazalo da je najveći broj proizvoda sa liste limitiranih u Crnoj Gori daleko jeftiniji nego u Srbiji ili Hrvatskoj.

Gjeloshaj je, na pitanje o podršci najavljenom bojkotu trgovina sjutra, rekao da podržava kupovinu domaćih proizvoda i u trgovinama u Crnoj Gori, te pozvao privredu da prati program Ministarstva u vezi promocije domaće proizvodnje i razvoja konkurentnosti.

„Građani imaju pravo na bojkot. Crna Gora je demokratska država, a mi smo tu da sprovedemo ono što su garantovana prava za sve“, naveo je Gjeloshaj.

On je dodao i da Vlada kreira ambijent u kojem domaća privreda treba da se razvija.

“Da su se danas trgovine pitale mi ne bismo produžili ovu akciju, ali Vlada želi da nađe mjeru između građana i privrede, kako bismo sačuvali standard”, rekao je Gjeloshaj.

On ne smatra da bi višednevni bojkot, koji se sprovodi u nekim od susjednih država, mogao da se odrazi na Crnu Goru.

„Ne mora da znači da će nešto što se pokazalo kao dobro u nekoj državi, biti uspješno i u drugoj. Ne želim da komentarišem ono što se dešava u susjednim državama“, rekao je Gjeloshaj.

On je rekao da je akcija Limitirane cijene bolja od ograničavanja marži, jer obezbjeđuje niže cijene proizvoda.

Gjeloshaj je saopštio da statistički podaci ukazuju na to da je akcija Limitirane cijene uspješna, što će pokazati i analiza koja je uporedo rađena.

„Da akcija nije uspješna, ne bismo je nastavljali“, poručio je Gjeloshaj.

Na pitanje da li se razmatra eventualna izmjene kaznenih mjera, ukoliko se marketi ne budu pridržavali ograničenja cijena, Gjeloshaj je rekao da ne zna da li bi bilo dobro da se kazne povećaju.

On je najavio da će u svakom slučaju inspekcije u narednom periodu sprovoditi više kontrola i da očekuje da trgovine poštuju mjere.

Na pitanje u vezi sa izborom eventualnog koncesionara za crnogorske aerodrome, Gjeloshaj je rekao da o tome ne može mnogo da priča, ali da će sve opcije biti razmotrene i da sve zavisi od kvaliteta ponuda.

„Ne znači da ćemo dati aerodrome pod koncesiju. Ukoliko ponude budu dobremi ćemo ih razmotriti. Ukoliko te ponude ne budu dobre, ići ćemo na drugu opciju, a to je ulaganje države, jer moramo da poboljšavamo stanje naših aerodroma i privrede uopšte“, rekao je Đeljošaj.

On je saopštio i da je neusvajanjem budžeta napravljen veliki problem po ekonomiju države i da bi ga trebalo što prije usvojiti.

