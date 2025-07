Dečić u Skoplju protiv Sileksa, Sutjeska gost Dinamo Bresta

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića i Sutjeske odigraće sjutra revanš utakmice prve runde kvalifikacija za Ligu konferencije.

Dečić će u Skoplju igrati protiv Sileksa iz Kratova.

Crnogorski predstavnik prvi duel u Tuzima dobio je 2:0.

Meč na terenu trening centra Fudbalskog saveza Sjeverne Makedonije počeće u 19 sati.

Sutjeska će u mađarskom Zalaegersegu biti gost bjeloruskog Dinamo Bresta.

Gosti su u Nikšiću slavili 2:1.

Duel na ZTE areni počeće u 20 sati i 30 minuta.

