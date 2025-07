Podgoričanin nakon ranjavanja preminuo u KCCG

Podgorica, (MINA) – Podgoričanin Igor Nedović, koji je danas ranjen u pucnjavi u podgoričkom naselju Stara varoš, podlegao je povredama u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG).

Kako je saopšteno iz Uprave policije, na Nedovića je, oko 13 sati i 30 minuta, u blizini porodične kuće u ulici Gojka Radonjića, pucala za sada nepoznata osoba.

„Nakon ukazivanja ljekarske pomoći on je podlegao povredama u KCCG“, kazali su iz policije.

Navodi se da službenici policije, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimaju izviđajne mjere i radnje na rasvjetljavanju tog krivičnog djela, identifikaciji i lociranju izvršioca.

Iz policije su zamolili javnost za razumijevanje kada je u pitanju izvještavanje o tom događaju, uzimajući u obzir, kako su kazali, činjenicu da je riječ o teškom i složenom krivičnom djelu.

„Službenici Uprave policije će nakon mjera prvog zahvata sagledavanja svih relevantnih činjeica, izvršenog uviđaja i drugih mjera i radnji, u mjeri mogućeg upoznavati javnost o novonastalim okolnostima i napretku istrage“, kaže se u saopštenju.

Nedović je ranjen i u maju, u podgoričkom naselju Siti kvart, i tada su zbog pokušaja ubistva uhapšeni A.R. (22) i T.M. (21) iz Podgorice.

