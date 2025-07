Ćulafić: Milion USD za tehničku dokumentaciju za unapređenje upravljanja otpadom

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) obezbijedilo je milion USD za tehničku dokumentaciju za unapređenje upravljanja otpadom, rekao je resorni ministar Damjan Ćulafić.

“Raduje me prilika da javnost informišem da je MERS, u okviru vrlo plodne saradnje sa Svjetskom bankom, obezbijedilo grant u iznosu od milion USD, koji će biti iskorišćen za izradu adekvatne tehničke dokumentacije za projekte koji se odnose na unapređenje sistema upravljanja otpadom na nacionalnom nivou”, rekao je Ćulafić.

On je kazao da novac, koji će biti iskorišćen za tehničku dokumentaciju, predstavlja ulaganje u znanje i planiranje.

“Jer bez kvalitetne tehničke dokumentacije nema održivog ni efikasnog razvoja sistema upravljanja otpadom”, dodao je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, to je temelj na kojem se gradi zelena budućnost Crne Gore.

Ćulafić je rekao da se pripremom adekvatne projektne dokumentacije stvaraju pretpostavke za realizaciju dodatnih programa iz ove oblasti.

On je naveo da će kroz te programe Crna Gora uspostaviti temelje za održiv, ekološki odgovoran sistem upravljanja otpadom, u cilju zaštite zdravlja građana i očuvanja prirodnih resursa.

“Korišćenjem grant sredstava, obezbjeđuje se da svi planirani infrastrukturni radovi budu spremni za realizaciju odmah po završetku pripremne faze – bez dodatnih odlaganja”, kazao je Ćulafić.

To je, kako je dodao, samo još jedan dokaz da rade i ulažu u životnu sredinu.

“Ali prije svega da ispravljamo loše i nefunkcionalne prakse, zaobilazeći populističke pristupe, a baštineći temeljan i strateški pristup holističkog rješavanja problema upravljanja otpadom u Crnoj Gori, koji je sa infrastrukturnog aspekta najzahtjevniji posao”, zaključio je Ćulafić.

