Milatović sjutra sa građanima Andrijevice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, boraviće sjutra u Andrijevici, gdje će održati radni sastanak sa građanima u okviru planiranih posjeta svim crnogorskim opštinama.

Sastanak sa građanima će se održati u Centru za kulturu u 17 sati.

„Milatović organizuje sastanak sa građanima kako bi kroz otvoren i prijateljski razgovor zajedno razmotrili rješenja za dalji razvoj Andrijevice i cijele Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Kako je najavljeno, razgovaraće se o svemu što je važno za budućnost zemlje, kao i o tome što građane brine i što je neophodno da se uradi kako bi se fokus vratio na ono što je bitno.

Biće riječi o novim radnim mjestima, visokim cijenama, boljim uslovima za život i evropskom putu zemlje.

„Evropska unija je naš cilj, ali to nije parola. Naši ciljevi su bolji putevi, sigurna radna mjesta, veče plate, zdrave institucije, poštovanje zakona. Potreban nam je ekonomski preporod – da se rast osjeti u novčaniku, a ne samo na televiziji. Naša obaveza je da vratimo moć građanima, jer predugo su partije odlučivale umjesto ljudi i to želimo da promijenimo“, dodaje se u saopštenju.

