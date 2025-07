Bez Mornara i Cibone naredne sezone

Podgorica, (MINA) – Admiralbet ABA liga naredne sezone brojaće 18 klubova, novi članovi biće Kluž i Beč, dok Mornar Barsko zlato i Cibona neće biti dio regionalnog takmičenja, odlučeno je na Skupštini lige.

Cibona i Mornar zauzeli su posljednja dva mjesta i nijesu uspjeli da na terenu izbore opstanak.

Najavljeno je da će ta dva tina naredne sezone igrati ABA drugu ligu.

Ozvaničena je i promjena sistema takmičenja, pa će . ABA liga naredne sezone biti odigrana u dvije grupe, sa po devet timova.

Novi timovi, pored Kluža i Beča, su i sarajevska Bosna i Ilirija, koji su to pravo izborili kroz ABA drugu ligu.

