Građanima devet miliona za restituciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanima koji su stekli pravo na isplatu ovogodišnje rate po osnovu ranije oduzete imovine (restitucije), biće uplaćeno oko devet miliona EUR.

Ovaj novac isplaćuje Fond za obeštećenje počevši od 15. jula, na osnovu Vladine uredbe koja je početkom ovog mjeseca objavljena u Službenom listu, pišu Vijesti.

Pravo na isplatu rate prema podacima Fonda za ovu godinu ima 4,18 hiljada korisnika koji su dostavili svu potrebnu dokumentaciju sa podacima za uplatu.

Za izvršna rješenja čiji iznosi obeštećenja ne prelaze deset hiljada EUR, isplata godišnje rate se vrši u cjelokupnom iznosu.

Obeštećenje bivšim vlasnicima, u skladu sa odredbama Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, isplaćuje se u jednogodišnjim ratama, čija isplata se obavlja 15. jula svake godine po konačnim rješenjima dostavljenim Fondu do 31. decembra prethodne godine.

Zakon o povraćaju imovinskih prava i obeštećenja je stupio na snagu 2004. godine. Shodno zakonu, Fond se finansira od akcija koje su po propisima o privatizaciji privrede opredijeljene za obeštećenje bivših vlasnika, od državnih obveznica, novca iz kredita koja opredijele međunarodne organizacije za ovu namjenu, deset odsto od prodaje državne imovine, deset odsto od prodatih akcija državnih fondova.

Direktor Fonda za obeštećenje, Elmir Kurtagić, nedavno je novinarima saopštio da se rokovi u kojima se očekuje konačno utvrđivanje visine obeštećenja i završetak postupka ne mogu precizirati zbog složenosti i velikog obima pravne građe koju prvostepene i drugostepene komisije treba da obrade.

On je naglasio da Fond daje svoj puni doprinos kako bi se postupak utvrđivanja prava na obeštećenje sproveo pravilno i u skladu sa zakonom i kako bi se svim podnosiocima zahtjeva omogućilo da svoja prava i ostvare.

Prema podacima iz izvještaja o radu Fonda za obeštećenje za 2023. godinu, koji je zvanično objavljen na sajtu Vlade, ukupan dug prema bivšim vlasnicima po svim izvršnim rješenjima koja su dostavljena Fondu od početka primjene Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenje, zaključno sa krajem decembra 2023, iznosi 74,57 miliona EUR.

“Od početka primjene Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, Fondu za obeštećenje je od Komisije za povraćaj i obeštećenje do kraja decembra 2023. godine dostavljeno 1,73 hiljade konačnih rješenja, a po konačnim rješenjima je isplaćeno 55,71 milion EUR”, piše u izvještaju.

Shodno ovom Zakonu, emitovane su obveznice u ranijem periodu koje su se mogli kupiti, pa je zaključno sa decembrom 2023. umanjena obaveza prema bivšim vlasnicima za 169,89 miliona EUR.

Vlada premijera Dritana Abazovića na predlog tadašnjeg ministra finansija, Aleksandra Damjanovića, povećala je godišnju ratu po osnovu restitucije četiri puta, kako bi se ubrzala dinamika isplate novca i prvi put je isplaćena suma od deset miliona EUR.

