U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 18. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Kakaricke prema Vrelima, naselje oko Škole u Zagoriča, dio Bera, dio Bera, Ulica Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića, Ludviga Kube, Dio Ubala uz Cijevnu, IRD Šume.

– u terminu od 09 do 14 sati: Poljoprivredni institut.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 15 sati: Luke, Jelenak, Kula Lakića, Ministarstvo odbrane (Taraš) i Vučica.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Kazanci, Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva.

– u terminu od 09 do 13 sati: Ul. Dragovolučka, Ul. Hajdučka, Ul. Tovićka, Ul. Bistrička 9, Ul. Bistrička 10, Ul. Bistrička 12, Ul. Lovćenska, dio Dragove Luke.

– u terminu od 09 do 17 sati: Vir.

– u terminu od 17 do 19 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac.

– u terminu od 08 do 16 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno.

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 09 do 13 sati: potrošači Brčeli.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Bratica, Uvala Valdanos, Mavrijan, Kruče, Salč, Ulcinjske Krute, Bijela Gora, Kodre (povremeno).

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio naselja: Totoši, Bijela Gora, Donja Bratica i potrošači oko “CUNGU” doo.

Tivat

– u terminu od 07 do 09 sati: Bogdašići.

Kotor

– u terminu od 06 do 08 sati: Dub, Nalježići, Odže, Pelinovo, Pelinska Rudina, Pipoljevac, Mirac, Čavori, Koložun.

Herceg Novi

– u terminu od 10 do 16 sati: Podi dio potrošača, Kameno, Mokrine, Kruševice, Žlijebi, Ubli, Vrbanj.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi Seoca i Božića.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R.Marsenića, Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Kaludra, dio Šekulara.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Hotel ‘Franca’, Osnovni i Viši Sud, Zavod za zapošljavanje, Hotel ‘Rada’, Centar grada, Robna kuća ‘Forum, zgrade: Solidarnosti, Vunka, Sjenička, 50 stanova – apoteka, Pošta, ulice: Slobode, Živka Žižića, Đorđija Stanića, Tršova, Lenke Jurišević, Tomaša Žižića i 3. Januara, zgrada Opštine.

– u terminu od 08 do 15 sati: Muslići.

– u terminu od 08 do 16 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad.

– u terminu od 09 do 14 sati: Nikoljac-Obrov.

– u terminu od 09 do 16 sati: Sutivan, Zaton – Klinac, Ribarevine, Njegnjevo, Srđevac, Rasovo, Loznice, Obrov, Strojtanica, Boljanina, Pex-Impex, Zminac, repetitor ‘Kurilo’, Lješnica, Banje selo, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, mHE Vrelo, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Pržišta, Gornji Lepenac, Žari – Vrela, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Rudnica, Juškovića potok, Matovine.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Mrzovići.

Plav

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Sela: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Mašnica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 11:30 sati: Sela:Hurije, Grahovo, Lovnica, Bubovići, Klanica, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

– u terminu od 13 do 14:30 sati: Gusnice.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bare, Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS