Milatović pokrenuo stipendijski program za najbolje studente

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pokrenuo je stipendijski program za deset najboljih crnogorskih studenata na prestižnim univerzitetima u inostranstvu.

„U Crnoj Gori koja se mijenja, znanje je najvažniji resurs koji imamo, to je temelj lične, društvene i državne budućnosti“, navodi se u saopštenju Milatovićevog kabineta.

Dodaje se da je u vremenu kada je lakše otići, „odluka da se vratite i ostanete u svojoj zemlji, da gradite budućnost ovdje, postaje čin odgovornosti i ljubavi prema svojoj zemlji“.

„Služba predsjednika Crne Gore raspisuje javni poziv za dodjelu deset stipendija studentima koji školovanje nastavljaju na prestižnim univerzitetima u inostranstvu“, dodaje se u saopštenju.

Ta inicijativa, kako se dodaje, šalje snažnu poruku podrške znanju, izvrsnosti i predanosti, sa ciljem da se podrže studenti koji svojim zalaganjem, rezultatima i ambicijama predstavljaju budućnost Crne Gore.

Stipendije u ukupnom iznosu od 50 hiljada EUR (po pet hiljada EUR po studentu) obezbijeđene su novčanom podrškom kompanije „Mtel“.

Navodi se da pravo na prijavu imaju studenti koji posjeduju diplomu „Luča“ i koji studiraju na univerzitetima visokorangiranim na Šangajskoj listi.

Pravo na prijavu, kako se dodaje, ostvaruju i studenti koji imaju zapažene akademske uspjehe i priznanja sa međunarodnih takmičenja.

Kako se dodaje, rok za podnošenje prijava je deset dana od dana raspisivanja javnog poziva.

„Pozivamo sve kvalifikovane studente da se prijave i zahvaljujemo kompaniji Mtel na prepoznavanju značaja ulaganja u obrazovanje i razvoj mladih talenata“, navodi se u saopštenju.

Iz Milatovićevog kabineta su rekli da on u kontinuitetu radi na afirmaciji znanja i stvaranju prilika za mlade ljude, prepoznajući ih kao ključni potencijal razvoja našeg društva.

„Učiti znači birati teži, ali ispravan put, a vratiti se i ostati znači vjerovati da Crna Gora može biti dom dostojan naših snova“, dodaje se u saopštenju.

Milatović je u video obraćanju sudentima rekao da je njihovo znanje najvažniji resurs koji država ima.

“Vaše znanje je najvažniji resurs koji imamo. Zato sa ponosom objavljujem javni poziv za dodjelu deset studentskih stipendija za školovanje na najprestižnijim svjetskim univerzitetima“, naveo je Milatović.

On je kazao da ovaj stipendijski program, uz nesebičnu podršku kompanije MTEL, šalje jasnu poruku.

„Crna Gora vjeruje u vas. Vjeruje u vašu hrabrost, vašu predanost i vašu spremnost da znanje stečeno vani vratite u svoju zemlju. Jer ovdje, ovdje je vaša prilika i ovdje je vaše znanje najpotrebnije“, poručio je Milatović.

On je pozvao studente da budu primjer generacijama koje dolaze.

„Na vama je da, vođeni znanjem, hrabro koračate stazama uspjeha za svoju budućnost i budućnost svoje zemlje“, rekao je Milatović.

