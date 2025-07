Krivične prijave zbog zloupotrebe položaja i prevare u Vektra Boki

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hercegnovska kompanija Ellena Group podnijela je dvije krivične prijave protiv bivšeg rukovodstva i izvršnih povjerilaca Vektra Boke, optužujući ih za zloupotrebu službenog položaja i prevaru u izvršnim postupcima, čija je ukupna vrijednost 107 hiljada EUR.

U prvoj prijavi terete se izvršni direktor Vektra Boke Milan Popović i šef pravne službe i sekretar Odbora direktora Ranko Grbavac, da su svjesno propustili da ulože prigovore na rješenja o izvršenju u predmetima vođenim protiv kompanije, iako je hercegnovski Osnovni sud ranije ukinuo ove izvršne postupke i povjerioce uputio na parnični postupak, prenosi portal RTCG.

Oni su, kako je navedeno u prijavu, svjesno prikrili činjenicu da je sud donio rješenje kojim je usvojen prigovor izvršnog dužnika i povjerioce uputio da eventualna potraživanja ostvare kroz parnični postupak, čime su omogućili da nova rješenja kroz izvršni postupak postanu pravosnažna i da se sprovede prinudna naplata, bez dodatnog sudskog parničnog preispitivanja.

U drugoj prijavi, izvršni povjerioci Dragan Spalević iz Budve i Milić Popović iz Podgorice, terete se za krivično djelo prevare, jer su, kako se navodi, podnijeli predloge za izvršenje na osnovu obračuna zarada koje sud prethodno nije prihvatio, jer je ocijenio da nemaju svojstvo izvršne isprave, budući da nijesu bili potpisani od ovlašćenog lica.

“Milić Popović, kao bivši izvršni direktor i sadašnji povjerilac, bio je u očiglednom sukobu interesa. I pored toga što su raniji zahtjevi za izvršenje bili odbačeni od suda, osumnjičeni su ih ponovo podnijeli, pokušavajući da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist na štetu Vektra Boke. Ističemo da je Milić Popović u isto vrijeme bio izvršni direktor i član Odbora direktora Vektra Boke, što je zakonski nedozvoljeno”, navodi se u prijavi.

Napominju da je, nakon otvaranja stečajnog postupka u Vektra Montenegro, stečajni upravnik Radojica Grba bio upoznat s pravnim i činjeničnim okolnostima ovih izvršnih postupaka.

“Kao upravnik većinskog vlasnika Vektra Boka, Grba je, po preuzimanju funkcije, bio dužan da raspusti Odbor direktora Vektra Boka, što nije učinio. Time su omogućeni dalji postupci tog tijela, uključujući i propuštanje da se zaštite interesi društva, čime je indirektno omogućena realizacija potraživanja u ukupnom iznosu od čak 500 hiljada EUR, što će biti predmet vještačenja”, dodaje se u prijavi.

Kompanija Ellena Group već je obavijestila Sudski savjet i Privredni sud o radu Grbe, a krivične prijave dostavljene su nadležnom tužilaštvu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS