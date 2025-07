Azerbejdžanac uhapšen zbog krađe u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su Azerbejdžanca S.A. (21) koji je ukrao više stvari iz jedne kuće u Tivtu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je S.A. uhapšen po nalogu postupajućeg tužioca, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa na štetu dva crnogorska i jednog državljanina Srbije.

„On se sumnjiči da je u utorak u toku noći, u Tivtu, ušao u kuću oštećenih osoba i od jednog oštećenog ukrao telefon ajfon /iPhone/ koji se nalazio pored oštećenog na krevetu, zatim ručni sat marke Casio, dvije kutije cigareta, dok je iz novčanika oštećenih ukrao 330 EUR i 700 dinara u raznim apoenima“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je osumnjičeni lociran u parku Župa, a kod sebe je imao veći dio ukradenih stvari, koje su kasnije vraćene vlasnicima.

„Po okončanju kriminalističke obrade i utvrđivanju identiteta, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji je naložio da se S.A. uhapsi zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa i da mu se uz krivičnu prijavu u zakonskom roku sprovede na dalju nadležnost“, kazali su iz policije.

