Arsenalu deset godina suspenzije i kazna od 500.000 EUR, Čelebić i Krgović doživotno van fudbala

Podgorica, (MINA) – Tivatski Arsenal kažnjen je sa deset godina suspenzije iz takmičenja pod okriljem Evropske fudbalske asocijacije, a moraće da plati i novčanu kaznu od 500.000 EUR, odlučila je Disciplinska komisija te asocijacije.

Navodi se da je Arsenal kažnjen zbog skandala u kvalifikacionom duelu za Ligu konferencija sa Alaškertom prije dvije godine.

Doživotnom zabranom rada u fudbalu kažnjeni su igrač Nikola Čelebić i predstavnik kluba Ranko Krgović, a po deset godina će van sporta morati da provedu kapiten Ćetko Manojlović, Radule Živković i Dušan Puletić.

Arsenal je prije dvije godine u revanšu kvalifikacija za Ligu konferencije kao domaćin izgubio od Alaškerta 6:1.

Poljski mediji objavili su da su tokom prvog poluvremena – iako je do 35. minuta rezultat bio 0:0 – kladionice primile više od 250.000 eura na igru “2+ gola” tokom prvih 45 minuta.

Prvi gol na DG areni pao je u 40. minutu, a drugi u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena.

Kladionice su pokušavale da se zaštite od visokih uplata tokom posljednjih 10 minuta prvog poluvremena, ali neke nisu uspjele da to urade na vrijeme. Kvota u tom trenutku na pojedinima kladionicama za live igru “2+ gola” bila je čak 30.

Za sve odluke CEBD biće zatraženo od Svjetske fudbalske federacije (FIFA) da proširi navedene sankcije širom svijeta.

