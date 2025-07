Saradnjom do kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Ministar zdravlja Vojislav Šimun i gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković potpisali su danas Memorandum o saradnji, kojim se, kako je saopšteno, formalizuje zajedničko djelovanje u cilju unapređenja kvaliteta, dostupnosti i efikasnosti zdravstvene zaštite na teritoriji Prijestonice.

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da se tim dokumentom uspostavlja okvir za realizaciju zajedničkih aktivnosti, projekata i inicijativa, na osnovu principa partnerstva, transparentnosti, odgovornosti i međusobnog informisanja.

Kako su pojasnili, Memorandum predviđa saradnju u više ključnih oblasti, među kojima su prvenstveno realizacija infrastrukturnih projekata u Opštoj bolnici “Danilo I” i Domu zdravlja Cetinje.

Dokumentom je predviđeno i rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu na teritoriji Prijestonice, kao doprinos poboljšanju njihovog životnog standarda.

„Potpisnici Memoranduma su saglasni da će aktivnosti biti sprovođene u skladu sa važećim zakonima Crne Gore, uz punu posvećenost postizanju zajedničkih ciljeva u oblasti javnog zdravlja“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, potpisivanje tog memoranduma još jednom potvrđuje opredijeljenost Ministarstva zdravlja i lokalne uprave Prijestonice da kroz zajedničko djelovanje jačaju zdravstveni sistem i unapređuju kvalitet života građana.

Potpisivanju Memoranduma prisustvovali su i direktori cetinjske bolnice i Doma zdravlja Ivan Ivanović i Marko Radović.

