Air Montenegro proširuje flotu za ljetnju sezonu naredne godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni avio-prevoznik, Air Montenegro, u cilju dočekivanja ljetnje sezone u punom kapacitetu, proširuje flotu avionom Airbus A320.

Kompanija je 22. avgusta raspisala javni poziv za najam aviona za predstojeću ljetnju sezonu, a danas je potpisan i ugovor o zakupu između nacionalnog avio-prevoznika Air Montenegro i hrvatske kompanije Trade Air.

“Riječ je o evropskom operatoru, sa značajnim referencama u oblasti pružanja ACMI usluga (iznajmljivanje aviona, posade, održavanja i osiguranja) i charter saobraćaju”, navodi se u saopštenju.

Avion, kapaciteta 180 sjedišta u dualnoj konfiguraciji biznis i ekonomske klase, je iznajmljen u wet lease, odnosno, sa posadom.

Airbus A320 kompanije Trade Air će biti angažovan u periodu ljetnje IATA sezone, počev od 1. aprila do 31. oktobra naredne godine, na destinacijama sa kojih se očekuje povećana tražnja putnika za Crnom Gorom kao turističkom destinacijom.

“Riječ je o destinacijama u redovnom saobraćaju kompanije u Francuskoj – Pariz, Nant, Lion, kao i u Turskoj za Istanbul, dok su u charter saobraćaju planirani letovi ka nizu destinacija u Evropi i Bliskom istoku”, napomenuli su iz kompanije.

Uključivanje pomenutog aviona u saobraćaj kompanije Air Montenegro će, kako je ocijenjeno, doprinijeti povezivanju Crne Gore sa svijetom i ostvarivanju povoljnih rezultata ukupne turističke privrede zemlje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS