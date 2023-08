Adžić: Rekordna posjećenost pokazala slabosti putne infrastrukture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rekordna posjećenost Crne Gore pokazala je sve slabosti putne infrastrukture, u koju se decenijama nije ulagalo, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

“Rekordi koje obaramo u turizmu osim ekonomskih benefita koje smo priželjkivali i najavljivali pokazali su i sve slabosti naše putne infrastrukture u koju se decenijama nije adekvatno ulagalo”, napisao je Adžić na Fejsbuku /Facebook/.

On je zahvalio policijskim službenicima koji, kako je rekao, u izuzetno nepovoljnim vremenskim uslovima regulišu saobraćaj na najprometnijim saobraćajnicama.

Adžić je zahvalio i kolegama iz Albanije sa kojima je danas dogovoren još efikasniji režim kontrole koji će značajno ubrzati prolaz i smanjiti kolone.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS