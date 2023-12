Adaptiraće unutrašnju oblogu dimnjaka u TE Pljevlja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Direktor Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Nikola Rovčanin i menadžer DEC-a Zhao Kun danas su u Podgorici potpisali Ugovor o adaptaciji unutrašnje obloge dimnjaka u Termoelektrani (TE) „Pljevlja“.

Iz EPCG su naveli da je ugovor vrijedan je 6,98 miliona EUR, kao i da je izvođač dužan da za 165 dana završi posao unutrašnje obloge dimnjaka.

“Jedan od više projekata u sklopu ekološke rekonstrukcije u TE Pljevlja je i unutrašnja obloga dimnjaka, koja se mijenja kako bi se dimni gas iz postrojenja za odsumporavanje, mogao direktno slati u dimnjak, bez prethodnog dogrijavanja sa temperature od 60 stepeni Celzijusa na 130 stepeni Celzijusa”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, postojeća obloga dimnjaka zahtijeva minimalnu temperaturu dimnog gasa od 125 do 130 stepeni Celzijusa.

Navodi se da bi se, dogrijavanjem dimnog gasa parom, trošila ogromna količina toplotne energije, koja je ekvivalent 6.5 MWe, što bi na godišnjem nivou značilo gubitak od oko 45 GWh električne energije.

“Realizacijom ovog projekta, značajno će se pojednostaviti održavanje postrojenja TE nakon ekološke rekonstrukcije, jer neće biti potrebe za izgradnjom postrojenja SGH (postrojenje za dogrijavanje dimnog gasa parom)”, kaže se u saopštenju.

Rovčanin je naveo da današnje potpisivanje ugovora sa kineskim DEC-om, doživljava kao nastavak izuzetno uspješne saradnje.

On je naveo da su EPCG i DEC obilježili jednu epohu razvoja Elektroprivrede.

“Iako uskoro neću biti na ovoj poziciji, ostajem u EPCG ali i u crnogorskom parlamentu, nastaviću da pratim efekte te dobre saradnje naše dvije kompanije. Srećan sam što smo, kao Kompanija, u protekle tri godine pokazali transparentno, tačno i regularno poslovanje i što nastavljamo dalju saradnju”, naglasio je Rovčanin.

Zhao je kazao kako mu je veliko zadovoljstvo što sarađuje sa jednom od najvećih kompanija u Crnoj Gori.

“EPCG teži da bude energetski nezavisna zemlja, teži razvitku zelene energije i drago nam je što smo dio tog razvoja i što u vašoj zemlji razvijamo biznis”, naglasio je Zhao.

Iz EPCG su kazali da, u zavisnosti od cijene električne energije na berzi, povrat investicije se procjenjuje na period od 15 mjeseci (pri cijeni električne energije od 125 EUR/MWh) do 24 mjeseca (pri cijeni električne energije od 78 EUR/MWh).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS