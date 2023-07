Abazović: Turizam omogućava potpunu održivost javnih finansija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička sezona je trenutno 20 odsto bolja u odnosu na isti prošlogodišnji period i ta grana privrede omogućava potpunu održivost Crne Gore i javnih finansija, saopštio je premijer Dritan Abazović.

“To se ranije nije dešavalo ili ne u ovom obimu. To znači da ostvarujemo prihode koji su dovoljni da bi se rashodi koje ima država servisirali bez problema”, rekao je Abazović na tematskoj sjednici Vlade koja se održava na Biogradskom jezeru.

On je kazao da je turistička sezona jako dobra, da je predsezona bila iznad svih očekivanja, a glavna sezona nešto iznad 2019. godine kada je u pitanju broj posjeta, dok su prihodi značajno bolji.

“Ukupni efekti turističke privrede zaključno sa današnjim datumom su iznad onih optimističkih koji su bili na početku. Očekujem da glavnu sezonu završimo uspješno, kako je ona i počela”, poručio je Abazović.

Prema njegovim riječima, posjeta sjeveru Crne Gore je značajno bolja nego ranije, što znači da se dešava diverzifikaija koja se priželjkuje.

“Očekujemo i da se glavni istorijski infrastrukturni projekat, žičara Kotor – Lovćen uskoro stavi u funkciju za turiste. To je kruna 43. Vlade, jer je o njoj bilo riječi možda 30 godina i viša”, naveo je Abazović.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, kazao je da realizaciju sezone prate izazovi koji se odnose na infrastrukturu, odnosno saobraćajne i gužve na graničnim prelazima, kao i vodosnabdijevanje, ali daje to minimum onoga što je neko očekivao.

“Na sreću, većih problema nema”, dodao je Đurović.

On je naveo da se struktura turista znatno mijenja, jer je ranije država bila orjentisana na goste iz regiona, a sada Crna Gora postaje aktraktivno odredište za cijelu Evropu i svijet.

“U Crnoj Gori boravi trenuno 171,4 hiljade turista što je 20 odsto više od prošle godine”, rekao je Đurović.

On je naveo da na aerodromima za šest mjeseci bilježi rast prometa aviona od 14 odsto.

“Moj tim i ja nastojimo da kreiramo dugoročne politike, da primjenjujemo inovativna rješenja, smanjujemo sezonalnost, baziramo ponudu na 365 dana u godini i radimo na obogaćivanju ponude”, zaključio je Đurović.

