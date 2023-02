Abazović: Prihodi od turizma 997 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prihodi od turizma u prošloj godini iznosili su 997 miliona EUR i veći su 275 miliona EUR u odnosu na 2021, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je na svom Twitter nalogu napisao da su prihodi svega 50 miliona manji u odnosu na rekordnu 2019. godinu.

“Nastavljamo sa sjajnim vijestima. Posebno me raduje činjenica da su prihodi od turizma u četvrtom kvartalu prošle godine iznosili 123 miliona EUR, što je najveći prihod ikad registrovan u četvrtom kvartalu”, dodao je Abazović.

On je podsjetio da su prihodi od turizma u četvrtom kvartalu 2019. godine iznosili svega 67 miliona EUR.

“Ovo je jasan pokazatelj da Vlada radi na produženju turističke sezone i ostvarivanju konačnog cilja kroz kampanju ‘Montenegro365 – turizam tokom svakog dana u godini! Crna Gora na pravom putu”, poručio je Abazović.

