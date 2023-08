Abazović: Poslije deceniju imamo suficit u budžetu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je, poslije ko zna koliko godina deficita, u prvom polugodištu ove godine ostvaren suficit u državnom budžetu, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je u izjavi na svom Facebook profilu naveo da sa građanima želi da podijeli dva izuzetno značajna statistička podatka kada je u pitanju crnogorska ekonomija.

“Prvi je da je u junu zabilježena prosječna zarada od 795 EUR, najveća od kada se vrši metrika u Crnoj Gori i najveća u regionu”, rekao je Abazović.

On je naveo i da u posljednjih deset godina Crna Gora nije imala suficit u državnom budžetu, a da je za prvih šest mjeseci ove godine ostvaren suficit od 179 miliona EUR.

“Ovo su rezultati odlučnih političkih poteza, borbe protiv korupcije i kriminala, patriotskog odnosa prema državnim dobrima”, zaključio je Abazović.

