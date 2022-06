Abazović objavio nove podatke o mostu na Bojani

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Most na Bojani, koji će biti izgrađen između Crne Gore i Albanije, spojiće 34 kilometra pješčanih plaža, koje godišnje posjeti nešto oko 530 hiljada turista, najavio je premijer Dritan Abazović.

On je na svom Facebook profilu objavio nove podatke o mostu na Bojani, čija će ukupna dužina iznositi 310 metara, a raspon između dva noseća stuba će biti 139 metara.

“Most će biti širok 17 metara, imaće dvije saobraćajne trake od po 3,75 metara, dva trotoara od po dva metra i dvije biciklističke staze od po 1,25 metara”, naveo je Abazović.

On je kazao da je trenutna udaljenost između Ulcinja i Velipoje 73 kilometra, dok će sa izgradnjom mosta biti svedena na svega jedan kilometar.

Planirani termin završetka radova je avgust 2024. godine.

“Spajamo ljude! Jačamo privredu! Gradimo Crnu Goru”, poručio je Abazović.

