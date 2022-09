Abazović: Navijamo da jesen bude kišovita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori će, kada je u pitanju energetika i moguća kriza, ove jeseni sve zavisiti od hidroloških uslova, najavio je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović i dodao da će biti predložen plan uštede struje.

On je u emisiji Dobro jutro Crna Gora RTCG-a kazao da svi navijamo da jesen bude kišovita, a ako bude suprotno, naći ćemo se u značajnim problemima.

“Ako jesen bude kišovita možda Elektroprivreda (EPCG) može i da ostvari dobit”, rekao je Abazović i dodao da će biti predložen plan uštede struje za javnu upravu i opštine, prenosi portal RTCG.

Bez obzira na sve, kako je naveo, Crna Gora mora da krene u izgradnju energetskih objekata.

“Ne treba više čekati ni sekundu, treba dati građevinske dozvole i krenuti u projekte”, poručio je Abazović.

On je dodao da je protiv energetskih projekata koji ugrožavaju životnu sredinu.

“Ti projekti se neće raditi dok je ove Vlade, šta će da bude za godinu, dvije, tri ja ne mogu da znam”, kazao je Abazović.

Ističe i kako treba koristiti vodene potencijale, ali smatra da to ne treba da se čini na Komarnici.

