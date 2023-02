Abazović: Kupićemo trajekte i učiniti da linija bude više u službi građana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država će kupiti trajekte i učiniti da linija Kamenari-Lepetane bude mnogo više u službi građana nego što je bila do sada, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je u emisiji “Argumenti” na Televiziji Crne Gore rekao da su preduzeli nešto što je davno trebalo da se desi, kao i da “Pomorski saobraćaj” odavno nije trebao da radi.

Prema njegovim riječima, prihodi države nijesu bili proporcionalni zaradi od trajekta.

“Nemamo svoje trajekte, ali državu dižemo iz pepela. Kupićemo trajekte i učinićemo da linija bude mnogo više u službi građana nego što je bila do sada”, rekao je Abazović, prenosi portal RTCG.

On je dodao da treba uvesti još jednu liniju, ne samo Kamenari-Lepetane.

“Dobit će se vraćati kroz investicije građanima Boke. Od miliona EUR građani nijesu imali ništa, i sada (suvlasnik Pomorskog saobraćaja Dejan) Ban kaže da smo za sedam dana oštetili budžet”, istakao je Abazović.

Abazović je rekao da je Pomorski saobraćaj uzeo monopol na 15 godina, kao i da je ugovor istekao, a da ga nije produžila Vlada Duška Markovića.

“Vi ste nametali ugovor Morskom dobru i sedam-osam mjeseci radili protiv zakona. Nervoza je samo što ste ogroman novac, umjesto u državnu kasu, slili u svoje džepove”, kazao je Abazović.

On je saopštio da Pomorski saobraćaj taj posao više ne može da radi, već da, ako žele, mogu građane da previze besplatno.

“Taj “Vasilije” svakog dana preveze blizu 1,3 hiljade vozila, ima kapacitet od samo 20 mjesta i ne može da vozi kamione. Znači da ostvaruje profit od 7,5 hiljada EUR dnevno, to je 75 hiljada za deset dana i 200 hiljada EUR mjesečno. Zamislite samo koliko šest trajekata zaradi i oni plaćaju koncesiju od 200 hiljada EUR. Radujem se vašim tužbama”, rekao je Abazović.

Ban je istakao da je trenutna besplatna vožnja samo marketinški trik, kao i da je trajekt “Vasilije” upisan u registar kao brod za snabdijevanje.

“Bavite se prepričavanjima, to se zove širenje dezinformacija. Ljudi raspolažu sa javnim fondovima bez elaborata, bez ekonomske isplativosti”, dodao je Ban.

On je u “Argumentima” pokazao dokument kojim je dat otkazni rok od 45 dana “Pomorskom saobraćaju”.

Ban je poručio da Abazović “nije institucija”, već da je došao da razgovara o potezima Vlade 2023. godine.

“Vi ste rekli 45 dana, ne ja. Trebao bi da kažete što je problem zbog kojeg ste raskinuli ugovor sa nama. Da li je taj koji je dobio na tenderu angažovao nekoga “ispod ruke”? Taj sigurni trajekt je upisan u registar kao brod za snabdijevanje”, kazao je Ban.

On je dodao da je trenutna besplatna vožnja samo marketinški trik.

“Na karti od pet EUR vi imate obaveze operatora, ali i prava korisnika usluga. Ljude bez karata gurate da kao po Indiji, ako se i nešto desi, ne zna ni koliko ih je bilo unutra. I nakon pisma Udruženja pomoraca, koji su tražili vanredno ispitivanje, nema jedne prodavnice da je nijeste obišli da kupite sijalice, pojaseve. U pitanju je samo manipulacija”, poručio je Ban.

Govoreći o ilegalnoj eksploataciji šljunka, Abazović je kazao da je vodosabdijevanje i dalje pod znakom pitanja, kao da institucije sistema nijesu dovoljno jake po pitanju eksploatacije.

“Nekoliko firmi pronašle su kopče u institucijama. Koriste se slabosti sistema”, istakao je Abazović.

On je rekao da je njegov jedini zadatak da štiti nacionalne interese.

“Mi smo ostvarili milijardu i nešto direktnih stranih investicija. Pričamo o zaštiti prirodnih resursa, naravno da ćemo se boriti protiv firmi koje ilegalno rade. Gdje je Montenegro petrolu građevinska dozvola i prijava gradnje? Srušili smo objekte koji ne postoje u katastru”, kazao je Abazović.

Zastupnik Montenegro petrola, Nikola Martinović, kazao je da politčari počinju da se bave ekonomijom.

“Vaš posao je da se bavite zakonom i da stvorite jednake uslove za poslovanje svih. Ono što je problem u Vašoj Vladi je što ne znate što je uzrok pada izdašnosti u vodoizvorištu Bolja sestra”, saopštio je Martinović.

Dodao je da se postrojenje na Cijevni ne razlikuje od bilo koje srušene kuće u Crnoj Gori.

“Nemate rješenje o rušenju. Kompaniji je bila određena privremena mjera i zabranjen rad, utvrđeno je da se na tom mjestu ne eksploatiše šljunak”, kazao je Martinović.

Predstavnik radnika Željezare Ivan Vujović, saopštio je da će konkurs za zapošljavanje nove firme EPCG Željezera Nikšić biti javan.

“Ne plašimo se konkursa, to smo i tražili”, kazao je Vujović.

Abazović je kazao da očekuje da svi bivši radnici budu zaposleni, kao i da će konkurs biti do 10. marta.

“Samo neka građani razmisle zbog čega je neko ugasio mreže kada je počela izgradnja auto-puta. Prioritetna stvar je da Nikšiću vratimo pogone, iskreno vjerujemo da će to da se uradi. Počeli smo da vraćamo državi kapital, radnici Željezare da budu mirni”, poručio je Abazović.

