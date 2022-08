Vlada produžila odluku o umanjenju akcize na gorivo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Umanjenje akcize na gorivo za 50 odsto ostaje na snazi do 30. septembra.

To je predviđeno izmjenama Odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, koja je usvojena na današnjoj sjednici Vlade u tehničkom mandatu.

“Izmjenom je propisano da se umanjenje iznosa akcize od 50 odsto produžava do 30. septembra”, kaže se u dokumentu.

Odluka o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja za 40 odsto primjenjuje se od 10. maja, a od 7. juna je dodatno smanjena, na ukupno 50 odsto.

Vlada je usvojila Informaciju o projektnim prijavama pripremljenim za podnošenje u okviru 28. poziva tehničke podrške za pripremu projektne dokumentacije.

Ta odluka se odnosi i na sedmi poziv za sufinansiranje investicija za sprovođenje infrastrukturnih projekata kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir.

Usvojen je i Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija na Ministarstvo unutrašnjih poslova.

